Як росіяни розпочали операцію, яку не планували на Торецькому напрямку: пояснення експерта

Командування ЗС РФ хотіло б повторити наступ на Торецьк за прикладом боїв під Авдіївкою.

Прагнучи розвинути прорив під Очеретиним, російські війська посилюють тиск під Торецьком.

Військовий аналітик Костянтин Машовець оцінив останні події на Торецькому напрямку.

Російським військам вдалося вклинитися в українську оборону під Торецьком, визнає Машовець. Він бачить у цьому, однак, не результат ретельно спланованої операції, а прорив "на авось", який несподівано вдався.

"Схоже, що у південній частині цього вклинення противник зустрів мінімальний спротив, образно кажучи, "проїхавшись" дорогоюпівнічніше відвалів через наші передові позиції (причому навіть на супутникових знімках там видно облаштований опорний пункт) й заїхавши у с.Південне прямо по вул.Леніна та вул.Красна аж до вул.Харківська та трохи не доїхавши до Соціального містечка", - пише він.

У зв’язку з цими подіями виникає цілком логічне запитання. А чому саме у загальній дирекції "схід-захід", по суті, "в лоб", замість класичних дій на обхід та охоплення?

Відповідь банальна та очевидна.

"Тому що наразі противник не спромігся створити попередні умови для проведення класичної операції "на оточення". Південний фас (фланг, якщо вам так більше подобається) сформований лише частково (противник не вийшов на рубіж Суха Балка – Нью-Йорк), а північний (ага, той самий, який з боку м .Часів Яр), взагалі "застряг", - пояснив він.

"На мою упереджену та суб’єктивну думку, на Торецькому напрямкупоки що ми маємо справу із такою собі спробою противника з розряду "как пойдет" (до речі, доволі частий метод російського командування "прощупывать" систему оборони ЗСУ на тому чи іншому напрямку). Але поки на Торецькому напрямку "йде" у нього доволі успішно, однак я дуже сумніваюсь, що російське командування загалом таки всерйоз розглядає "штурм с востока" Торецька як, власне, основний", - додав він.

Нагадаємо, російські війська продовжують вести наступальні операції на Торецькому напрямку від моменту їхньої активізації 18 червня, проте ймовірність значних успіхів у цьому районі залишається низькою.

Аналітики кажуть, що за час активізації боїв російські сили в основному пздійснювали фронтальні піхотні атаки на невеликі населені пункти на південь і схід від Торецька. Досі жодної значної механізованої атаки в цьому районі не було зафіксовано, а російські війська не досягли помітних тактичних успіхів.

Російські сили можуть використовувати операції на Торецькому напрямку для підтримки передбачуваного наступу з Часового Яру в бік Костянтинівки або просто чинити тиск на українські сили на ширшому фронті в Донецькій області, сприяючи успіхам на напрямках Часового Яру та Авдіївки.

Військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що битва за Торецьк вже почалася.

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