Як росіяни зараз використовують Керченський міст: у ЗСУ розповіли деталі

Росія визначила Керченський міст пріоритетним об’єктом для охорони, хоча ситуація навколо переправи залишається "більш-менш стабільною".

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє "Укрінформ".

З його слів, було помічено, що російські війська почали перекидати через міст цистерни з пальним. Раніше цього не було, наголосив Плетенчук.

"Це серйозне навантаження для цього об’єкта. З огляду на пошкодження, яких він зазнав раніше, це доволі ризиковано. Були часи, коли ці цистерни стояли місяцями і не могли заїхати на міст. Тому що основним способом їхнього перекидання були пароми. Але вони не працюють завдяки нашим зусиллям. І, відповідно, у них вибір доволі невеликий", — наголосив військовий.

Він вважає, що окупанти вимушені ризикувати і все ж таки запускати ці цистерни через Керченський міст.

"Це є трохи зміна характеру експлуатації цього об’єкту. У будь-якому разі він для них зараз відіграє суттєву роль", — пояснив Плетенчук.

Речник ВМС також розповів, що баржі біля Керченського мосту в тимчасово анексованому Криму, які раніше там встановила РФ, могли зникнути через природні причини — внаслідок штормів. Втім, цю інформацію треба перевірити. Плетенчук висловив думку, що саме тому росіяни намагалися перед сезоном штормів встановити максимальну кількість різноманітних загороджень, гідротехнічних споруд — з огляду на такі можливі втрати.

Нагадаємо, росіяни послабили захист Кримського мосту. Протягом останнього місяця кількість барж, які російські окупанти встановили в Керченській протоці як бонові загородження для захисту від морських безпілотників ЗСУ, зменшилася вдвічі.

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