Як російські КАБи змінюють обличчя війни в Україні і забезпечують успіх окупантам – Independent

Український військовий з 46-ї бригади, яка базується в Донецькій області, назвав дію цих бомб "пекельною".

Російські керовані авіабомби (КАБи) стали однієї з причин успішного наступу РФ на Донеччині за останній час.

Про це пише оглядач британського видання Independent Том Уотлінг.

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За словами аналітика, причин недавніх наступів окупантів багато – зокрема, Україна стикається з нестачею зброї та боєприпасів, оскільки західні союзники тягнуть з новим фінансуванням. Але нещодавно модифіковані Москвою боєголовки ФАБ-1500 завдають великої шкоди.

Україна також використовує керовані бомби, подібні до ФАБ, відомі як система бойових боєприпасів прямого нападу (JDAM), але американської зброї набагато менше. Джон Форман, колишній аташе з питань оборони Великої Британії в Москві, описує ФАБ як менш ефективну, ніж JDAM, але набагато дешевшу зброю, яка, зрештою, набагато легше доступна для російських військ, ніж JDAM для України.

Російська боєголовка є модифікованою версією авіабомб радянської епохи ФАБ, перша з яких, ФАБ-250, була розроблена ще в 1946 році. Ці моделі є боєголовками, що скидаються з повітря, які переносяться винищувачами, зі значною потужністю вибуху. Але на відміну від своїх попередників, сучасні ФАБи оснащені крилами, які дозволяють летіти до цілі, перетворюючи його на керовану, а не на некеровану бомбу

ФАБ-1500 є останньою ітерацією. Він містить 675 кг вибухівки, може бути випущений з відстані від 40 до 70 км від цілі та має радіус ураження 200 метрів. Російські "Z-воєнкори" прозвали його "руйнівником будівель".

"По суті, це тупі некеровані бомби радянської епохи з розумними крилами, доданими до них, щоб атакувати нерухомі цілі з певним ступенем точності", – каже Форман. Бомба також може бути скоригована за допомогою супутникової або лазерної навігації, підвищуючи її точність.

Український військовий з 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка базується в Донецькій області, назвав дію цих бомб "пекельною".

"Шкода, завдана ним, дуже серйозна. Якщо виживеш, тобі гарантовано буде контузія. Це чинить великий тиск на моральний стан солдатів", – сказав він у коментарі CNN.

Є декілька причин, чому вони виявляються такими смертоносними:

По-перше, їхній вибуховий вплив є значно більшим у порівнянні з артилерією та боєприпасами.

По-друге, їх можна стріляти з відстані близько 40 км, а це означає, що Україна змушена використовувати ракети-перехоплювачі більшого радіусу дії.

Перші чутки про ФаБ-1500s почали з’являтися наприкінці вересня минулого року, коли прокремлівський "Z-воєнкор" на ім’я Fighterbomber, який, імовірно, був пілотом російських ВПС, заявив, що випробування бомб майже завершено.

Через два місяці, у листопаді, командувач ВПС України Микола Олещук попередив, що є ознаки підготовки до масового викорисання цих ФАБів на фронті.

Тоді в мережі почали частіше з’являтися відео, які демонструють використання цих бомб, зокрема на Авдіївському напрямку.

"Ці бомби повністю знищують будь-яку позицію. Усі будівлі та споруди після приходу одного просто перетворюються на яму", – каже Максим Жорін із 3-ї штурмової.

Українські військові офіційні особи стверджують, що поставка винищувачів F-16 полегшить проблему. Проте західні аналітики сумніваються, що винищувачі зможуть щось кардинально змінити.

"(Російські) винищувачі, які піднімають КАБи, роблять це на дистанціях викиду на багато десятків кілометрів за лініями фронту. А це означає, що пілотам F-16 доведеться підійти занадто близько до загроз російських наземних ЗРК, щоб надійно вразити їх. Навіть тоді їм потрібно було б опинитися в потрібному місці в потрібний час, щоб захопити російський реактивний літак і обстріляти його саме тоді, коли він почав набирати висоту для викиду з висоти", – пояснює Джастін Бронк, старший науковий співробітник аналітичного центру Королівського інституту об’єднаних служб (Rusi).

Тим часом експерт Форман припускає, що Україні, можливо, доведеться або перемістити свою наземну протиповітряну оборону, щоб спробувати зупинити ці атаки, або чекати на допомогу від союзників.

Нагадаємо, що вчора, 9 квітня, два КАБи прилетіли просто у самісінький центр Харкова.

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