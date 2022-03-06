Як російських військових "зомбують" перед нападом на Україну (фото)

Російських військових змушують вивчити посібник "моральних принципів".
Російських військових "зомбують" перед нападом на Україну. Зокрема, в Міноборони Росії видають для обов'язкового вивчення так званий "Кодекс чести современного российского офицера".
Про це повідомляє ГУ розвідки Міноборони України.
Це невеличкий посібник "моральних принципів", яких мають дотримуватися в армії окупанта.
Текст “кодексу” сповнений ненависті, відвертої фашистської пропаганди війни, утвердження розподілу росіян за національною ознакою та примітивних конспірологічних теорій. Він явно розрахований на вкрай неосвічених людей.
Деякі красномовні тези "кодексу":
- "Росія та російська армія - це останній рубіж від настання сатанинського “нового світового порядку". Ця теза є прямою відсилкою до новітніх радикальних ксенофобських конспірологічних теорій всесвітньої змови, які сьогодні є невід’ємною складовою офіційної ідеології держави-агресорки.
- "російським офіцером може бути не росіянин за походженням". Тобто, російська тоталітарна держава завідомо розділяє власних громадян на етнічних росіян і “не росіян”.
- "російський офіцер готовий жити та померти без імені". Можливо саме тому у більшості окупантів перед відправленням до України вилучають особисті документи.
- "вміти визнавати свою неправоту". З огляду на здоровий глузд, саме цей пункт має стати відправною точкою для відмови окупаційними військами виконувати злочинні накази або здаватися в полон.
В "кодексі” також містяться пропагандистські цитати військово-політичного керівництва держави-окупантки: Путіна, Шойгу та інших. Так, міністр оборони Росії Шойгу стверджує, що "Росія існує вже 1152 роки і об неї зламав зуби не один західний імператор".
Нагадаємо, що Москву як місто було засновано 1147 року київським князем Юрієм Долгоруким. При тому, вона довгий час була лише одним з улусів Золотої орди.
Також у "документі" йдеться, що завдання російського офіцера полягає лише в "служении отечеству", а фактично, правлячому режиму. І жодного слова про захист власного народу.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.