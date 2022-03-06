Як російських військових "зомбують" перед нападом на Україну (фото)

Як російських військових "зомбують" перед нападом на Україну (фото)

Російських військових змушують вивчити посібник "моральних принципів".

Російських військових "зомбують" перед нападом на Україну. Зокрема, в Міноборони Росії видають для обов'язкового вивчення так званий "Кодекс чести современного российского офицера".

Про це повідомляє ГУ розвідки Міноборони України.

Це невеличкий посібник "моральних принципів", яких мають дотримуватися в армії окупанта.

Текст “кодексу” сповнений ненависті, відвертої фашистської пропаганди війни, утвердження розподілу росіян за національною ознакою та примітивних конспірологічних теорій. Він явно розрахований на вкрай неосвічених людей.

Деякі красномовні тези "кодексу":

"Росія та російська армія - це останній рубіж від настання сатанинського “нового світового порядку". Ця теза є прямою відсилкою до новітніх радикальних ксенофобських конспірологічних теорій всесвітньої змови, які сьогодні є невід’ємною складовою офіційної ідеології держави-агресорки.

"російським офіцером може бути не росіянин за походженням". Тобто, російська тоталітарна держава завідомо розділяє власних громадян на етнічних росіян і “не росіян”.

"російський офіцер готовий жити та померти без імені". Можливо саме тому у більшості окупантів перед відправленням до України вилучають особисті документи.

"вміти визнавати свою неправоту". З огляду на здоровий глузд, саме цей пункт має стати відправною точкою для відмови окупаційними військами виконувати злочинні накази або здаватися в полон.

В "кодексі” також містяться пропагандистські цитати військово-політичного керівництва держави-окупантки: Путіна, Шойгу та інших. Так, міністр оборони Росії Шойгу стверджує, що "Росія існує вже 1152 роки і об неї зламав зуби не один західний імператор".

Нагадаємо, що Москву як місто було засновано 1147 року київським князем Юрієм Долгоруким. При тому, вона довгий час була лише одним з улусів Золотої орди.

Також у "документі" йдеться, що завдання російського офіцера полягає лише в "служении отечеству", а фактично, правлячому режиму. І жодного слова про захист власного народу.