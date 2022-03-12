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Як розпізнати в себе посттравматичний стресовий розлад: поради від МОЗ

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Як розпізнати в себе посттравматичний стресовий розлад: поради від МОЗ

Pexels

Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили важкі події, мають порушення, повідомили в міністерстві.

Оскільки в Україні триває війна, то після якоїсь травматичної події в людини може розвинутись ПТСР ­– посттравматичний стресовий розлад, тобто порушення психічного стану.

Про це повідомили в МОЗ України.

Прояви ПТСР з’являються через щонайменше 4 тижні після травматичної події.

Розлад може виникнути як у військових, які беруть участь у бойових діях, так і в цивільних, які стали свідками смертей, руйнувань, поранень та перебували в небезпеці.

ПТСР може розвинутися у людей, які:

  • втратили на війні рідних, друзів, побратимів;
  • бачили вбитих;
  • стріляли;
  • перебували під обстрілами чи бомбардуванням;
  • непокоїлися через рідних чи друзів, які в небезпеці;
  • почувалися залишеним, самотнім та зрадженим;
  • стали свідком теракту;
  • потрапили в полон чи в оточення.

Симптоми ПТСР:

  • постійні думки про травматичні події, які виникають мимоволі, сняться або виникають, як флешбеки;
  • відчуття постійної небезпеки;
  • гіперзбудженість;
  • уникання згадок про травму;
  • панічні атаки: відчуття страху, поверхневе дихання, нудота, прискорене серцебиття, біль у грудях;
  • зловживання алкоголем, сигаретами чи наркотиками;
  • негаразди у буденному житті;
  • проблеми в стосунках, віддалення від партнера;
  • суїцідальні думки.

Окрім того, проявами посттравматичного стресового розладу може бути неспроможність людини висловлювати емоції, дружити, радіти та співчувати.

Можуть траплятися несподівані напади люті та агресії. Людина з ПТСР може перебувати в постійній депресії, сприймати життя, як постійну чорну смугу. Також у людини може виникнути відчуття провини за те, що залишилась живою.

ПТСР може призвести до тяжких наслідків:

  • посилення всіх наявних симптомів;
  • самотності;
  • алкогольної або наркотичної залежності;
  • деменції;
  • серцевого нападу;
  • iнфаркту;
  • cуїциду.

У разі виникнення симптомів ПТСР, особливо, якщо виникають думки про самогубство, треба за будь-якої можливості звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я. Лікування може бути як медикаментозне, так і психотерапевтичне.

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