Як розпізнати в себе посттравматичний стресовий розлад: поради від МОЗ

Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили важкі події, мають порушення, повідомили в міністерстві.
Оскільки в Україні триває війна, то після якоїсь травматичної події в людини може розвинутись ПТСР – посттравматичний стресовий розлад, тобто порушення психічного стану.
Про це повідомили в МОЗ України.
Прояви ПТСР з’являються через щонайменше 4 тижні після травматичної події.
Розлад може виникнути як у військових, які беруть участь у бойових діях, так і в цивільних, які стали свідками смертей, руйнувань, поранень та перебували в небезпеці.
ПТСР може розвинутися у людей, які:
- втратили на війні рідних, друзів, побратимів;
- бачили вбитих;
- стріляли;
- перебували під обстрілами чи бомбардуванням;
- непокоїлися через рідних чи друзів, які в небезпеці;
- почувалися залишеним, самотнім та зрадженим;
- стали свідком теракту;
- потрапили в полон чи в оточення.
Симптоми ПТСР:
- постійні думки про травматичні події, які виникають мимоволі, сняться або виникають, як флешбеки;
- відчуття постійної небезпеки;
- гіперзбудженість;
- уникання згадок про травму;
- панічні атаки: відчуття страху, поверхневе дихання, нудота, прискорене серцебиття, біль у грудях;
- зловживання алкоголем, сигаретами чи наркотиками;
- негаразди у буденному житті;
- проблеми в стосунках, віддалення від партнера;
- суїцідальні думки.
Окрім того, проявами посттравматичного стресового розладу може бути неспроможність людини висловлювати емоції, дружити, радіти та співчувати.
Можуть траплятися несподівані напади люті та агресії. Людина з ПТСР може перебувати в постійній депресії, сприймати життя, як постійну чорну смугу. Також у людини може виникнути відчуття провини за те, що залишилась живою.
ПТСР може призвести до тяжких наслідків:
- посилення всіх наявних симптомів;
- самотності;
- алкогольної або наркотичної залежності;
- деменції;
- серцевого нападу;
- iнфаркту;
- cуїциду.
У разі виникнення симптомів ПТСР, особливо, якщо виникають думки про самогубство, треба за будь-якої можливості звернутися по допомогу до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я. Лікування може бути як медикаментозне, так і психотерапевтичне.
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