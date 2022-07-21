Як розпізнати за звуком ракету, літак чи ППО: поради, що можуть врятувати життя

Від першого ракетного удару Росії по Україні, коли кожного дня лунають сирени, ми чуємо різні звуки зброї. Як визначити вид ворожої зброї та що робити у кожному разі — в матеріалі ТСН.ua.

У Боярському Гуманітарному штабі розповіли, як звучить ворожа зброя і як розпізнати роботу ППО

Як розпізнати по звуку ППО

Головна ознака роботи саме ППО — це вибух не на землі, а в повітрі, найчастіше — на рівні даху будівель. Вибух, схожий на розрив величезної петарди чи постріл салютної установки (феєрверку). За кілька секунд до цього звуку можна побачити спалах світла, а сам звук вибуху часто віддається луною далеко від місця вибуху.

Почувши такий звук, залишайтеся в укриття, існує загроза повторного запуску ракети або падіння уламків.

Як розпізнати по звуку артилерію, зрозуміти, що стріляють міномети чи гаубиці

Довгий і тягучий свист супроводжує снаряд артилерії. Міни летять трохи повільніше, а снаряди гаубиці досить швидкі.

Почувши такі звуки, знайте, що ви перебуваєте в зоні ураження під артилерійським вогнем. Якщо до початку обстрілу, коли була оголошена повітряна тривога, ви не встигли сховатися в укриття, то у вас, скоріше за все, вже не буде часу туди добігти. Тому почувши ці звуки, негайно падайте в будь-яке заглиблення, ямку, чи просто на землю. Таким чином ви зменшите ризик отримати поранення чи загинути.

Як розпізнати реактивні системи залпового вогню – Гради та Смерчі

Постріли з цих систем нагадують шурхіт, оскільки ракети випускають одна за одною, самзвук ракети, що летить, нагадує свист. За хорошої погоди їх чути на великій відстані. Ракети з Градів летять трохи повільніше, зі Смерчів – швидше.

Почувши такі звуки, потрібно негайно знайти укриття, у вас є всього лише 10 секунд на те, щоб його знайти. Як укриття підійде навіть невелике заглиблення чи яма. Якщо поруч не має навіть такого заглиблення – просто лягайте на землю.

Як розпізнати по звуку ракету

Крилата ракета пролітає по небу з характерним свистом і шерехом. Почувши такий звук, негайно ховайтеся в укриття.

Як зрозуміти, що летить літак?

Звук літака — це гудіння в небі. І чим воно гучніше, тим ближче літак до вас. З наближенням літака зростає небезпека, насамперед тому, що ворожі літаки можуть скидати бомби та ракети на мирне населення. Звичайно, це може бути й літак ЗСУ, проте за звуком відрізнити їх не вдасться. А тому краще відразу шукати укриття і на пошуки є декілька секунд. Якщо укриття поряд не має, безпечними місцями в домі вважаються куток кімнати, передпокій чи ванна кімната без вікон.

Потрібно лягти вниз обличчям та зігнути руки й ноги під собою, щоб потім, після авіанальоту можна було піднятися, навіть якщо закидає уламками. Потрібно заплющити очі та розтулити рот для уникнення баротравми.

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