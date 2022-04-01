Як розпізнати за звуком ракету, ППО, ворожий літак: поради, які можуть врятувати життя

Як розпізнати за звуком ракету, ППО, ворожий літак: поради, які можуть врятувати життя

Читайте в матеріалі ТСН.ua як звучить ракета, ворожий літак, ППО, "Гради" та "Смерчі".

Корисні поради дали в Боярському гуманітарному штабі.

Як розпізнати звуки РСЗВ ("Смерч" та "Гради")?

Як розпізнати звуки "Граду" та "Смерчу" / commons.wikimedia.org

Постріли з реактивних систем залпового вогню ("Гради", "Смерчі") нагадують шурхіт, адже ракети в цьому випадку випускаються одна за одною. Якщо погода хороша, то звуки буде чутно на досить великій відстані. Якщо ви почули їх - значить, знаходитесь в зоні ураження.

Для збереження власного життя та здоров'я, необхідно відразу шукати укриття. За словами спеціалістів, у вас буде не більше 10 секунд, щоб сховатися. Не обов'язково шукати підвал чи бомбосховище - підійде навіть невелика ямка в землі, будь-яке підвищення (наприклад, бордюр тротуару). Якщо поблизу нічого немає - просто лягайте на землю.

Варто також звернути увагу, що залп з реактивних систем залпового вогню досить добре видно. Вночі на обрії буде помітний яскравий спалах, а вдень - димний слід від ракети.

Як зрозуміти, що летить ворожий літак?

Як зрозуміти, що летить літак? / defence-ua.com

Основний звук літака - гудіння в небі. І чим воно гучніше, тим ближче літак до вас. Це небезпечно, насамперед, тому, що ворожі літаки можуть скидати бомби та ракети на мирне населення. Звичайно, це може бути і літак ЗСУ, проте за звуком відрізнити їх не вдасться. А тому краще відразу шукати прихисток. У вас буде на це кілька секунд часу.

Безпечними місцями в домі вважаються:

в кутку кімнати;

в передпокої чи ванній кімнаті без вікон.

Щоб вберегти собі життя потрібно лягти вниз обличчям та зігнути руки і ноги під собою. Так у вас буде можливість після авіанальоту піднятися, навіть якщо закидає уламками. Також потрібно заплючищи очі (щоб туди нічого не потрапило) і розтулити рот (для уникнення баротравми).

Як розпізнати ракету та артилерію за звуком?

Як розпізнати звук артилерії? / commons.wikimedia.org

Ракета летить з характерним свистом та шурхотом. Через 2-3 секунди вона впаде і буде чути вибух. Не панікуйте. Роззерніться довкола, щоб знайти найбезпечніше укриття (підземні переходи, бомбосховища, метро, канава чи ямка в землі, широка труба водостоку, бордюр чи високий паркан тощо).

Гаубиці та міномети відрізняються довгим тягучим свистом. Якщо ви почули цей звук, значить перебуваєте в зоні ураження. Снаряди з гаубиці при цьому летять швидше за міни. Однак в будь-якому випадку добігти до укриття ви не встигните. А тому варто впасти на землю. Якщо поруч є якась ямка чи заглиблення - вони стануть для вас рятівними.

Як звучить українська ППО?

Як звучить українська ППО? / defence-ua.com

Наша протиповітряна оборона працює зі звуком, схожим на постріл салютної установки чи розрив досить великої петарди. Він не лише гучний, але й завжди супроводжується відлунням. За кілька секунд до того, як ви почуєте звук, в небі буде видно спалах світла.

Якщо ви почули цей звук, варто негайно прямувати в укриття, оскільки ППО працює лише як відповідь на повітряну небезпеку з боку російських військових. Вийти з укриття можна лише після оголошення відбою повітряної тривоги.