Як розвиватиметься ситуація на фронті у найближчі місяці: експерт спрогнозував два сценарії

Військовий експерт Павло Нарожний розповів про оптимістичний та песимістичний сценарії війни на найближчі місяці.

За будь-якого розвитку подій на фронті, наступні три-чотири місяці будуть важкими.

Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами експерта, найближчий період буде важким, тому що є дефіцит артилерійських боєприпасів, не вистачає запчастин для техніки та досі не ухвалено виділення допомоги від США.

"Ми знаходимося зараз в стратегічній глухій обороні й нам її треба тримати. Один великий виклик, який в нас є, – це нестача людей на фронті... Прийнятий закон про мобілізацію дасть поштовх, тому люди підуть на фронт. Я сподіваюся, що буде потік людей на фронті. Я впевнений, що ми втримаємо оборону", – сказав Нарожний.

Він пояснив, що якість частини територій можливо будуть втрачені, але це буде незначна частка.

"Ворог, кидаючи неймовірні ресурси, зараз зміг окупувати приблизно 19% території України. Якусь кількість може вони займуть, іще якісь села, може якісь міста... але стратегічної можливості Росії зробити якійсь прорив я зараз не бачу на жодній ділянці фронту. Це мій сценарій А", – розповів експерт.

Павло Нарожний поділився також сценарієм Б, який назвав песимістичним.

"Теоретично, якщо ворог зможе провести дуже швидкісну мобілізацію, десь він зможе знайти техніку, десь зможе знайти спеціалістів, танкістів, льотчиків, артилеристів (але це нереалістично, їх немає в запасі)... тоді ми може поступимося якоюсь територією в масштабі одного-двох районних центрів", – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, окупанти атакують селище Терни, що на межі Донецької та Луганської областей. Вони намагаються захопити цей населений пункт і вклинитися в оборону наших військ.

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