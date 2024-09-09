Як розвиватиметься війна протягом наступних місяців: Сирський озвучив прогноз

Військове керівництво України налаштоване на перемогу у війні проти Росії. Однак у цьому також дуже допомогла б допомога західних партнерів.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у інтерв'ю CNN.

За його словами, важливим є також зняття обмежень на застосування зброї по військових об'єктах противника.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ також озвучив прогноз, як буде розвиватися війна для України протягом наступних шести місяців.

"Важко прогнозувати на такий великий термін, але, звичайно, ми плануємо бойові дії, ми плануємо кампанії, ми робимо відповідні розрахунки наших можливостей, можливостей Збройних Сил, наших потреб. І, звичайно, ми налаштовані на перемогу", – відповів головнокомандувач ЗСУ.

Сирський додав, що заплановані постачання озброєння та техніки дозволили б якнайшвидше поставити на озброєння нові бригади, які вже сформовані та формуються.

"Тобто тільки в боротьбі ми можемо перемогти. І ми всі налаштовані на перемогу. Курська операція показала, що перемога є тим стимулом, який піднімає моральний дух наших військових і всього нашого населення. Це єдиний спосіб зробити це і ніяк інакше", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський назвав цілі, по яких Україна завдаватиме ударів, коли отримає дозвіл застосовувати західну зброю по території Росії.

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