Як рухатися на автомобілі в умовах масової евакуації: кілька порад автомобілістам

Як рухатися на автомобілі в умовах масової евакуації: кілька порад автомобілістам

Фахівці радять рухатися повільно і стежити не тільки за дорогою, але і за узбіччям.

В "УкрАвтопромі" автомобілістам дали кілька корисних порад, як пересуватися на машині в умовах масової евакуації, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Через суцільний потік транспорту в попутному напрямку водій дуже швидко втомлюється, а тому за можливості варто кожні дві години змінюватися.

Одна з небезпек в тому, що велика кількість авто рухаються зустрічною смугою, які вірять в свою безкарність, і намагаються повернутися до свого потоку при появі машин назустріч. Що робити в цьому випадку? Намагайтеся вчасно ухилятися та гальмуватися від нетерплячих водіїв, які намагаються обігнати свій потік по зустрічній смузі.

Ще одна небезпека з'являється тоді, коли велика кількість водіїв під час масової евакуації обганяють машини по узбіччі. Через них рух потоку може сповільнюватися ще більше. Намагайтеся рухатися повільно та слідкуйте не лише за дорогою, але і за узбіччям.

Також досить небезпечно, коли в напруженому трафіку трапляються недосвідчені водії, які можуть попадати в незначні аварії. В таких випадках рух часто сповільнюється. Певні проблеми виникають, коли в потоці з'являються старі і зношені авто. Вони починають ламатися і спричиняють затори.

Нагадаємо, що станом на 3 березня (остання оцінка, доступна безпосередньо на сайті УВКБ ООН - Ред.), понад 1,2 млн біженців залишили Україну.