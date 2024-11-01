Як рухається лінія фронту в Україні та чому так швидко наступає РФ: огляд The New York Times

За жовтень росіяни захопили найбільше української території, ніж від березня 2022-го захоплювали за місяць. Йдеться про 414 кв. км, якщо вірити оцінкам Інституту вивчення війни.

Про це пише The New York Times і називає причини швидкого просування росіян.

"Росіяни поступово досягають того, на що скеровували свою тактику вже місяцями, а саме ― виснаження українських військ і виявлення найслабших ланок української оборони. Якщо раніше мʼясні штурми давали в цілому ледь помітний результат, то поступово ефект втоми українських військ і браку персоналу накопичується. Тепер росіяни постійно перевіряють українську оборону майже по всій лінії фронту ― і заповнюють прогалини там, де вона найслабша", - пишуть журналісти.

Видання зазначає, що стрімке просування РФ на фронті стало разючою зміною, якщо порівнювати з минулорічною ситуацією. Тоді поле бою залишалося статичним, а амбітні наступи України та Росії "здебільшого провалювалися".

"Частина ЗСУ наразі перебуває на Курщині й не може самовільно звідти піти на підмогу на Донеччину. Тоді як росіяни поки що мають ресурс і для операцій в районі Покровська, і для стримування українського прориву на Курщині, хоч і ціною залучення контингенту з Північної Кореї", - зазначають журналісти видання.

Найбільш логічною відповіддю на поточну ситуацію буде додаткова мобілізація до ЗСУ, йдеться в матеріалі. І українська влада на це вже реагує: у вівторок секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив у парламенті про потребу мобілізувати ще 160 тисяч людей, щоб довести укомплектованість бойових частин армії до 85%.

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