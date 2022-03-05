В умовах війни багато дорослих та дітей змушені ночувати у сховищах / УНІАН

Як самостійно лікувати застуду в умовах війни: поради ЦГЗ

Як самостійно лікувати застуду в умовах війни: поради ЦГЗ

Якщо ви відчуваєте, що починається захворювання, то розпочинайте лікування негайно.

В умовах війни багато дорослих та дітей змушені ночувати у сховищах, погано спати та незбалансовано харчуватися. Такий ритм життя послаблює імунну систему й робить нас сприятливими до ГРВІ, простішою мовою – застуд.

Про те, як допомогти собі самостійно розповіли в ЦГЗ.

Якщо ви відчуваєте, що починається захворювання, то розпочинайте лікування негайно. Для ГРВІ та COVID-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання цих рекомендацій:

Рясно пийте. За можливості щонайменше літр теплої рідини.

Якщо підвищується температура, озноб, ломота, головний біль, тоді використайте:

ібупрофен: 400 мг для дорослих,

ібупрофен: 400 мг для дорослих, парацетамол (панадол, порошки типу терафлю, фармацитрон, хелпекс та інші).

Також можна використати:

німесулід;

німесулід; німесил;

німесил; найз.

Якщо температура нормальна, але є біль:

дексалгін;

дексалгін; кетанов;

кетанов; кетолак;

кетолак; диклофенак/диклоберл.

Один з цих препаратів входить до стандартного набору аптечки. Якщо у вас їх немає, то розпитайте сусідів.

Нежить, тече чи забитий ніс.

Промивання сольовим розчином або спреї для зволоження:

носоль;

носоль; хьюмер;

хьюмер; аквамаріс тощо.

Якщо ніс забитий і вам важко дихати допоможуть судинозвужувальні спреї:

отривін;

отривін; називін;

називін; фармазолін.

Також «пробити» ніс допомагає фізична активність: поприсідати, пострибати, пройтися по сходах туди-сюди.

Біль у горлі або вусі:

Дотримуйтесь тих самих рекомендацій, що й при температурі.

Також можна смоктати будь-які пастилки чи льодяники, навіть просто цукерки підходять

Коли ви одужаєте?

Загалом ГРВІ та COVID-19, особливо у щеплених, пройдуть самі за кілька днів. Навіть за умови, що ви нічого не робитимете.

Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію — пульсоксиметр варто мати. Норма від 93%. Щоб підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.

Часто паніка може накладатися на захворювання, імітуючи проблеми з диханням.

Коли треба звертатися до лікаря?

Якщо лихоманці більше ніж 3 доби і її не вдається подолати медикаментами. А також при появі судом, блювання, головного болю, утруднені дихання, сильного болю в животі, вусі, горлі, порушенні свідомості, повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури.

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