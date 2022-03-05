Як самостійно лікувати застуду в умовах війни: поради ЦГЗ

Якщо ви відчуваєте, що починається захворювання, то розпочинайте лікування негайно.
В умовах війни багато дорослих та дітей змушені ночувати у сховищах, погано спати та незбалансовано харчуватися. Такий ритм життя послаблює імунну систему й робить нас сприятливими до ГРВІ, простішою мовою – застуд.
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Якщо ви відчуваєте, що починається захворювання, то розпочинайте лікування негайно. Для ГРВІ та COVID-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання цих рекомендацій:
- Рясно пийте. За можливості щонайменше літр теплої рідини.
Якщо підвищується температура, озноб, ломота, головний біль, тоді використайте:
- ібупрофен: 400 мг для дорослих,
- парацетамол (панадол, порошки типу терафлю, фармацитрон, хелпекс та інші).
Також можна використати:
- німесулід;
- німесил;
- найз.
Якщо температура нормальна, але є біль:
- дексалгін;
- кетанов;
- кетолак;
- диклофенак/диклоберл.
Один з цих препаратів входить до стандартного набору аптечки. Якщо у вас їх немає, то розпитайте сусідів.
Нежить, тече чи забитий ніс.
Промивання сольовим розчином або спреї для зволоження:
- носоль;
- хьюмер;
- аквамаріс тощо.
Якщо ніс забитий і вам важко дихати допоможуть судинозвужувальні спреї:
- отривін;
- називін;
- фармазолін.
Також «пробити» ніс допомагає фізична активність: поприсідати, пострибати, пройтися по сходах туди-сюди.
Біль у горлі або вусі:
Дотримуйтесь тих самих рекомендацій, що й при температурі.
Також можна смоктати будь-які пастилки чи льодяники, навіть просто цукерки підходять
Коли ви одужаєте?
Загалом ГРВІ та COVID-19, особливо у щеплених, пройдуть самі за кілька днів. Навіть за умови, що ви нічого не робитимете.
Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію — пульсоксиметр варто мати. Норма від 93%. Щоб підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.
Часто паніка може накладатися на захворювання, імітуючи проблеми з диханням.
Коли треба звертатися до лікаря?
Якщо лихоманці більше ніж 3 доби і її не вдається подолати медикаментами. А також при появі судом, блювання, головного болю, утруднені дихання, сильного болю в животі, вусі, горлі, порушенні свідомості, повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури.
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