Як "Шахеди" обходять ППО та чому їх складно збивати – Ігнат пояснив

Безпілотники "Шахед" створені, щоб долати систему протиповітряної оборони. Вони є складною ціллю для винищувачів, оскільки летять низько та повільно.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що дрон летить на швидкості 100-200 кілометрів на годину за маршрутом, який задали йому оператори. Росіяни щоразу ці маршрути змінюють.

Також іранські дрони летять дуже низько і надто повільно для того, щоб їх ефективно міг перехопити винищувач.

"Так, для винищувачів їх складніше збивати. Але що стосується інших засобів – то не можна сказати, що їх складніше вразити, ніж крилаті ракети. Обидві цілі складні. Обидві цілі створені для того, щоб долати систему ППО. Усе залежить від обставин, від умов, від місцевості", - розповів Ігнат.

Водночас на радіолокаційних системах "Шахеди" так само видно, як і ракети.

"Звичайно, видно. Наша чергова служба, як і інші чергові служби, мають доступ до системи "Віраж-планшет", яка показує повітряну обстановку на монітор", - сказав він.

Як пояснив Ігнат, саме за допомогою цієї системи та інших закритих джерел інформації і ведеться Telegram-канал Повітряних сил, де інформують про ракетну та дронову загрозу без зайвої деталізації.

Нагадаємо, Росія почала атакувати Україну "Шахедами" чорного кольору. Юрій Ігнат розповів, що іранські дрони чорного кольору були пофарбовані "із балончика".

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