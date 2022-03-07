Як швидко перетнути кордон: в Укрзалізниці розповіли, на яких пунктах пропуску найменші черги

Як швидко перетнути кордон: в Укрзалізниці розповіли, на яких пунктах пропуску найменші черги

На пункті пропуску Медика – Перемишль найбільші черги, люди стоять понад добу.

Укрзалізниця оприлюднила перелікт незавантажених міжнародних пунктів пропуску, де українці можуть швидше перетнути кордон до сусідніх країн.

Про це йдеться на Телеграм-каналі УЗ.

В Укрзалізниці кажуть, що міжнародний перехід Медика – Перемишль критично завантажений. Час перетину Державного кордону на цьому переході становить орієнтовно до 28 годин.

Крім цього пункту пропуску, перетнути Державний кордон України можна на Волині та Закарпатті. Орієнтовний час перетину кордону на цих переходах становить 9-16 годин.

Щодня у цих напрямках курсує низка поїздів сполученням:

Львів – Хелм (далі – до Любліна) – орієнтовна тривалість поїздки 9 год.;

Львів – Грубешув (далі – до Славкува) – орієнтовна тривалість поїздки 16 год.;

Львів – Чоп – Ужгород, (далі – Чоп – Захонь) – орієнтовна тривалість поїздки 10 год.

Крім того, в УЗ нагадують, що станом на 7 березня на Закарпатті можна оперативно перетнути кордон з країнами ЄС у тому числі через пішохідні переходи, які менш завантажені:

Ужгород – пішохідні переходи Малий Березний та Малі Сельменці, а також УПП Ужгород;

Мукачево – пішохідні переходи Дзвінкове, Косино, Лужанка, Вилок.

"На залізничних вокзалах організовано харчування та медична допомога. До всіх КПП від вокзалів здійснюються безкоштовні трансфери.

Усі пункти пропуску на західному кордоні України працюють у цілодобовому режимі", — йдеться в повідомлені Укрзалізниці.

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