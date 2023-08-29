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Як швидко закінчиться війна: українці погіршили прогноз (інфографіка)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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2398
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Як швидко закінчиться війна: українці погіршили прогноз (інфографіка)

Український прапор

Лише 13% українців вірять, що активні бойові дії завершаться за декілька місяців. 

Збільшується кількість українців, які не вірять у швидку перемогу у війні проти Росії.

Про це свідчать результати соціального опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За даними соцопитування, 49% респондентів вважають, війна завершиться не раніше ніж за півроку-рік, 42% сподіваються, що на закінчення війни потрібно більше року. І лише 13% українців вірять, що активні бойові дії завершаться за декілька місяців. 

Окрім того, більш як 80% опитаних вважає, що нашою перемогою буде повернення усіх територій України у кордонах 1991 року. Інші змістовні варіанти не набирають навіть 5%.

Як швидко закінчиться війна. Інфографіка / © КМІС
Як швидко закінчиться війна. Інфографіка / Фото: КМІС
Якою буде перемога України. Інфографіка / © КМІС
Якою буде перемога України. Інфографіка / Фото: КМІС

Варто додати, етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року. Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

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Дата публікації
Перегляди
2398
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