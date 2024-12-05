Як Сили оборони дізнаються, що готується обстріл енергетичної інфраструктури – ключова ознака

Росія також активно використовує пропаганду, дезінформацію та інформаційно-психологічні маніпуляції, аби посіяти паніку серед населення.

Росія продовжує використовувати тактику потужних кібератак на енергетичний сектор України, зокрема напередодні масованих обстрілів української енергосистеми.

Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак під час брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За два дні до масованих обстрілів енергетики здійснюється потужна кібератака на багато об'єктів енергетичного сектора. Тоді ми знаємо, що за один-два дні буде обстріл", – пояснив він

Андарак додав, що Росія також активно використовує пропаганду, дезінформацію та інформаційно-психологічні маніпуляції, аби посіяти паніку серед населення.

Нагадаємо, що Україна ризикує переплачувати до 140 млрд грн щороку за електроенергію, якщо держава відмовиться від добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції.