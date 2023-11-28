Як сильний шторм у Чорному морі вплинув на військові дії в Україні: пояснення аналітиків

Циклон у Чорному морі та на півдні України сповільнив темп військових дій уздовж лінії фронту в Україні, але не спинив військову діяльність повністю.

Шторм у Чорному морі завдав шкоди інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях України, а також у південних районах Росії. Це вплинуло на темп військових дій.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Небезпечна погода в Чорному морі змусила Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування", — сказано у звіті.

Аналітики зазначили, що загроза від морських мін у Чорному морі зростає як для військових, так і для цивільних суден.

Крім того, як заявили в ISW, шторм пошкодив залізничні лінії в прибережних районах, а це може мати наслідки матеріально-технічного характеру для ЗС РФ.

"Попри складні погодні умови, як російські, так і українські сили продовжують наземні атаки", — заявили аналітики.

За їхніми даними, військові дії трохи сповільнилися через сніг і сильно обмежену видимість. Російські джерела заявили, що через погоду ускладнилася аеророзвідка й артилерійське коригування в Херсонській області. Цим скористалися Сили оборони України і закріпилися на лівому березі Дніпра.

"Складні зимові умови змусять обидві сторони покладатися більше на наземні атаки під керівництвом піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції", — додали в ISW.

Раніше генерал, командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ. За його словами, погода справді може стати серйозною перепоною на шляху військ, які наступають. Однак українські сили просуваються вперед переважно без техніки, а тому погодні умови не сильно вплинуть на темпи контрнаступу.

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