Як системи ЗРК Patriot вплинуть на перебіг війни в Україні: військовий експерт спрогнозував реакцію та дії Росії

З появою в Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot росіяни розпочнуть репутаційно-пропагандистську бойову кампанію.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Єдиний непередбачуваний наслідок, який можна чекати від РФ, це те, що коли Україна отримає ці комплекси, Росія буде намагатися їх знищити. Знищити першочергово. Як елемент репутаційний, пропагандистський. По 60-70 ракет вони будуть спрямовувати саме в ту локацію, де, як гадають, буде розміщено цей бойовий дивізіон", - зазначив Коваленко.

Водночас Коваленко додав, що ЗРК Patriot підвищують ефективність української протиповітряної оборони проти крилатих та балістичних ракет, а також авіації та гелікоптерів.

Зазначимо, що комплекси Patriot не використовують проти дронів.

Додамо, що США нададуть Україні ЗРК Patriot.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрінеться із главою США у Вашингтоні, а також виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

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