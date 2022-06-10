Як скласти вступні іспити з окупованих територій: відповідь Шкарлета

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні триває процес підготування до вступної кампанії 2022 року. Міністерство робить усе, аби всі охочі мали можливість навчатися в закладах вищої освіти України.

Абітурієнти, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію, матимуть змогу скласти вступні іспити у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет написав у Telegram-каналі.

"Для вступників, які не зможуть виїхати на підконтрольну Уряду територію або які силоміць переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь, ОРДЛО), територію російської федерації або республіки білорусь, буде передбачено складання вступних випробувань у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Вступаючи на контрактну форму навчання (на більшість спеціальностей), вступнику достатньо подати мотиваційний лист", - зазначив він.

За його словами, метою є надання вступникам із тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій можливостей взяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ).

"Для цього вступні іспити проводитимуться у три сесії (липень, серпень, вересень) в Україні та за кордоном. Також передбачено додаткові періоди реєстрації на тестування та можливість зміни раніше зазначеного місця його проходження", - пише Шкарлет.

Крім того, Шкарлет наголосив, що всі жителі тимчасово окупованих територій та місць проведення воєнних дій, які отримають позитивні результати на вступних іспитах, зможуть скористатися спеціальною квотою (квота-2) у вищих навчальних закладах або гарантовано вступити до фахової установи передвищої освіти.

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Нагадаємо, що на тринадцятому тижні навчання в умовах воєнного стану в більшості закладів загальної середньої освіти завершується навчальний рік.

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