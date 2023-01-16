Як сповіщатимуть військовозобов’язаних про те, щоб вони з’явилися до військкомату: думка юриста

Як сповіщатимуть громадян призовного віку про явку до військкомату, як будуть оновлюватися дані військовозобов'язаних, читайте в матеріалі ТСН.ua

Замість повісток скоріш за все буде оповіщення, — таке роз'яснення щодо того як місцева влада буде повідомляти військовозобов'язаних про те, що вони повинні з'явитись до військкомату надав юрист Андрій Новак.

Місцева влада повинна сповіщати громадян призовного віку, щоб вони прийшли до військкомату. На думку юриста, швидше за все, чоловіків будуть повідомляти про те, що вони мають прийти до військкомату, через ЗМІ.

Органи місцевого самоврядування можуть обліковувати дані військовозобов’язаних і обмінюватися ними із соціальними центрами комплектування.

«Оскільки порядок сповіщення військовозобов’язаних постановою не визначений, то, скоріш за все, оповіщення відбуватиметься у межах інформаційних кампаній у медіа. Також для юнаків, наприклад, можуть бути організовані школою походи у територіальні центри комплектування (військкомати). Але боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату чи влаштуватиме переслідування – не варто», — зазначає Новак.

Крім того, в Україні повинен запрацювати Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, у який зможуть вносити зміни як держоргани - органи реєстрації актів цивільного стану, так і поліція та суди.

Реєстр дозволить швидко обмінюватися даними та вносити зміни. Чому під час мобілізації прийшли повістки людям з інвалідністю, батькам трьох і більше дітей чи рідним тих, хто загинув на війні? Тому що громадяни не приходили у військкомати, щоби оновлювати облікові дані, відповідно Центри комплектування володіли не всією інформацією. "Зі створенням реєстру людям не доведеться ходити у військкомат кожного разу, коли змінюватиметься їхній сімейний стан, прописка або стан здоров’я тощо», – прокоментував юрист

У реєстр будуть заноситись дані про здоров’я, склад сім’ї тощо. Для того, щоб актуалізувати дані військовозобов'язаному не обов'язково звертатися до військкомату, зробити це можна буде і через «Дію». Але, якщо дані можна буде таким чином надати, через застосунок "Дія" повістки не надходитимуть.

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