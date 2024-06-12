Як старі західні ракети нищать "найсучаснішу" російську ППО: гучна стаття Business Insider

Ракетний удар України по Криму показує, як старі ракети, надані Заходом, легко можуть вивести з ладу найсучаснішу систему ППО Росії.

Ракетний удар ЗСУ в ніч проти понеділка, 10 червня, по території тимчасово окупованого Криму знищив найкращі російські ЗРК С-400 та С-300. За словами одного з російських військкорів, Україна випустила щонайменше 12 ракет ATACMS. В ЗСУ зазначили, що російська ППО виявилась безсилою та не змогла перехопити жодну українську ракету.

Про це пише Business Insider.

Видання зауважило, що РФ позиціює свій ЗРК С-400 як "найсучаснішу систему ППО", яка перебуває на озброєнні російської армії з 2007 року. При цьому американські ракети ATACMS є більш старою розробкою, яку армія Сполучених Штатів отримала 1986 року.

Відомо, що ЗРК С-400 створили як конкурента американській системі Patriot, а очільник "Рособоронекспорту" зухвало назвав цю російську розробку "найкращою системою ППО дальнього радіуса дії у світі".

На думку експертів, система С-400 дійсно ефективна і становить загрозу для повітряних цілей. Але випробування реальною війною продемонструвало її слабкі місця. Експерти також зазначають, що ЗСУ використовує "вправну і творчу тактику", що дозволяє їм успішно знищувати гордість російської ППО

"Ми чітко знаємо, що українські ракети проникають через кордон із такою швидкістю, що вони дійсно становлять проблему для росіян", – зазначив аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредрік Мертенс.

При цьому, на думку аналітика з Інституту вивчення війни Джорджа Барроса, для Росії ця проблема може стати ще серйознішою після того, як Україна отримала дозвіл від західних партнерів використовувати надану зброю для ударів по території ворога. Це ставить під загрозу російську ППО, яка раніше перебувала поза зоною можливих ударів ЗСУ.

За словами військового аналітика Філіпа Карбера, в такій ситуації Крим може стати для росіян "марним у військовому плані", адже Україна і далі використовуватиме західні ракети, щоб знищувати військові об'єкти на території тимчасово окупованого півострова.

Нагадаємо, ЗСУ в ніч проти 12 червня знову атакували російську ППО в окупованому Криму. Групового ракетного удару зазнали ворожий зенітний ракетний дивізіон С-300 та два дивізіони С-400.

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