Як стримати форсування річок: військовий експерт пояснив, що для цього потрібно

Чи вийде стримувати ворожі переправи?..
Тема форсування річок найближчими місяцями стане вирішальною у війні Росії проти України. Саме так зазначають військові фахівці Британії.
Військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону 13 червня розповів, чи вдасться форсувати річки росіянам.
"Потрібно дістатися цих переправ. Потрібні вогневі засоби, які могли б дістати до цієї переправи. Під ча Другої світової війни відправляли штурмову авіацію, щоби пустити створення переправ через річки", - зазначив Жданов.
За його словами, на жаль, сьогодні українські війська апелювати авіацією не можуть.
"Але, якщо наша артилерія дістає, то ми робимо все, щоби ці переправи знешкодити", - додав він.
Переправа надає можливість просуватися набаато швидше, аніж йти в обхід річки.
Нагадаємо, Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.
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