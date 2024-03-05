Як "СУшкопад" вплинув на спроможності РФ завдавати авіаударів: гучна заява військових

Російські окупанти в сухопутному наступні вже мають меншу підтримку з повітря.

Про це в ефірі “Еспресо” повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

За його словами, протягом останньої доби окупанти завдали 1175 обстрілів та 144 удари дронами-камікадзе - вони стали додатковим суттєвим засобом ураженням окрім артилерії. Крім того, росіяни здійснили 26 авіаційних ударів.

“Якщо подивитися на статистику авіаударів, то вже можна стверджувати, що в результаті "сушкопаду", коли наші Повітряні сили засобами ППО вибивають російські літаки, насамперед Су-34, за лінією розмежування на території, яку контролює противник, то завдяки цьому кількість авіаударів з боку росіян за останні два - три тижні скоротилися у два рази", - наголосив Дмитро Лиховій.

Він також підкреслив, що в середині лютого ворог завдавав 50-70 авіаударів за добу, наразі ми говоримо про 15-20 авіаударів за останні кілька діб.

"Це означає, що росіяни менше використовують керованих авіабомб, а це значить, що їхня піхота в сухопутному наступі має меншу підтримку з повітря. Тобто результативність російських штурмових дій вже менша", - зауважив Лиховій.

Нагадаємо, що російські окупанти зазнали відчутних втрат серед екіпажу після потоплення українськими силами патрульного корабля "Сергей Котов" у Чорному морі.

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