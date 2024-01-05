Як тактичний ядерний удар: Коваленко оцінив потужність масованої атаки по Україні на свята

На новорічні свята Росія застосувала по Україні арсенал, який за потужністю можна порівняти з неодноразовими ударами тактичною ядерною зброєю.

Масовану російську атаку комбінованого типу по Україні на новорічні свята за потужністю можна порівняти із застосуванням тактичної ядерної зброї. Цей удар містив найширшу номенклатуру ракетного озброєння і був одним із наймасовіших за період повномасштабної війни.

Про це йдеться у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.

Масована атака по Україні – руйнівний потенціал ворога

Напередодні Нового року, під час його святкування та після цього російські війська запустили по Україні сотні дронів-камікадзе Shahed-131/136 і десятки ракет різного типу та потужності. Весь цей ударний потенціал оцінювали кількісно. Однак експерти оцінили руйнівний потенціал цього арсеналу порівняно з ядерною зброєю.

"Так, це не коректно – зіставляти типи уражальних засобів у такий спосіб, але саме нелінійний аналіз дозволяє розглянути проблематику питання глибше та всеохопніше", – зазначається у матеріалі.

Наприклад, протягом новорічних свят Росія випустила по України близько 230 дронів-камікадзе. Середній показник маси бойової частини одного безпілотника – 40 кг. У результаті це дає сумарний показник у 9200 кг.

Застосований ворогом за ці дні ракетний потенціал був дуже різноманітним як за функціоналом, так і за потужністю. Так, наймасовішою стала крилата ракета Х-101/555/55 (РФ запустила 160 одиниць). Кожна з цих ракет має бойову частину завважки 400 кг, а сумарно – 64 000 кг.

Ракета Х-101 / Фото: Громадське радіо

Окупанти також застосували під час атак вісім ракет Х-22/32. Маса бойової частини кожної з них – 950 кг, а сумарно – 7600 кг.

Ворог випустив 15 ракет Х-47М2 "Кинджал" із сумарною ударною міццю у 7500 кг. Атакували росіяни і трьома ракетами "Калібр" із бойовою частиною завважки 1350 кг.

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Водночас важко порахувати кількість випущених по Україні балістичних ракет 9М723/9М728 ОТРК "Іскандер" та С-300. Адже в в офіційних джерелах немає інформації про те, скільки саме було застосовано кожного типу цих ракет. Дані про них публікуються одночасно, хоча це ракети абсолютно різні за функціоналом і характеристиками.

З період новорічних свят сумарно було зафіксовано понад 30 ворожих цілей із балістичною траєкторією, однак зачислити їх до тієї чи іншої категорії складно. Адже бойова частина ракет 9М723/9М728 – це 500 кг, ракет С-300/400 – до 150 кг залежно від модифікації.

Тож для порівняння експерти врахували загальну масу відомих застосованих ворогом засобів ураження – це 89 650 кг. Зазначається, що додатковий показник може досягати ще до 15 000 кг.

Арсенал задіяних засобів для атак по Україні відповідає деяким видам тактичної ядерної зброї

Потужність ядерної зброї вимірюється мегатоннами або кілотоннами. Міра кілотонни – це 1 000 000 кг.

"Здавалося б, навіть з огляду на максимальне значення загальної маси бойових частин, застосованих по Україні, 105 000 кг до потенціалу ядерної зброї не дотягує. Але насправді це не так. Річ у тім, що арсенал задіяних Росією засобів на новорічні свята повністю відповідає і навіть перевершує деякі види тактичної ядерної зброї", – зазначається в публікації.

Експерти навели приклад із одним з наймініатюрніших представників тактичної ядерної зброї – снаряд М388. Його застосовували для проєкту артилерійських систем Davy Crocket. Для запуску такого снаряда обирали або 120-міліметрову гармату M28, або 155-міліметрову гармату M29. Вага снаряда становила 34 кг, а його потужність – від 10 до 20 т у тротиловому еквіваленті. Призначення снаряда полягало в завдаванні ударів по скупченнях радянських військ, особливо по бронетанкових підрозділах.

Найменший тактичний ядерний снаряд М388 / Фото: Вікіпедія

"Окрім того, варто згадати і про протибункерні бомби, що мають також обмежений боєзаряд, тощо", – додали фахівці.

"Так, можливо, це і не коректно – проводити такі аналогії, але факт залишається фактом: на новорічні свята Росія застосувала по Україні арсенал, який можна порівняти за своєю потужністю з неодноразовими ударами тактичною ядерною зброєю", – резюмується у статті.

До слова, раніше Коваленко озвучив свою оцінку про те, що Росія виробила комбіновану тактику атак ракетами та дронами по Україні, яку продовжить застосовувати. Свою атаки РФ починатиме з дронових нальотів, а продовжуватиме комбінацією різних видів ракет.

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