"Як ти?": The Hardkiss випустили чуттєву пісню про війну, від якої по тілу "бігають мурашки"

"Як ти?": The Hardkiss випустили чуттєву пісню про війну, від якої по тілу "бігають мурашки"

Всі зароблені кошти від прослуховувань композиції учасники колективу віддадуть на гуманітарні потреби.

Гурт The Hardkiss випустив чуттєву пісню про війну, яка отримала назву "Як ти?".

Як зазначили учасники колективу, композиція отримала таку назву, адже саме з цієї фрази "Як ти?" починається ранок чи не кожного українця. У цих двох словах закладена любов, турбота, переживання, страх.

"Як ти?" — нове "я люблю тебе". Так починається мій кожен ранок, день і вечір з батьками, командою, друзями. Як і в кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок та повідомлення, лише тоді видихаєш", - зазначила Саніна.

The Hardkiss випустили чуттєву пісню про війну / прес-служба The Hardkiss

Як зізналася Юлія Саніна, вона місяць не наважувалася написати нову пісню, адже була шокована від того, що відбувається в Україні. Втім, все ж таки наважилася випустити чуттєву пісню про війну, яка уособлює душевний стан українців.

"Місяць я не наважувалася сісти писати, мене охоплювала ненависть і лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше пережити ці емоції, потрібно викричати цей біль. Я відчуваю, що будуть ще написані пісні про вдячність і захоплення нашою нацією в боротьбі з російськими окупантами. Пісні про кохання, про надію… А поки що — "Як ти?", - поділилася Саніна.

До слова, колектив вирішив віддати всі зароблені від прослуховувань композиції кошти на гуманітарні потреби українців.

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