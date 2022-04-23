"Як тільки будемо відчувати підтримку з боку лідерів вашої влади": Зеленський прокоментував, чи збирається повертати посла у Грузію

"Як тільки будемо відчувати підтримку з боку лідерів вашої влади": Зеленський прокоментував, чи збирається повертати посла у Грузію

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що народ Грузії хоче бути в ЄС та з НАТО.

Проте це лише їхній вибір, на який Україна ніяк не впливає.

Про це глава держави повідомив під час прес-конференції 23 квітня.

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“Я впевнений, що народ Грузії хоче бути в ЄС та НАТО. Це ваш вибір і Україна буде завжди його поважати. Але мені здається, що відповіді ваші - всередині вашої держави. Щодо повернення посла, ми обов'язково повернемо українського посла до дружньої Грузії, як тільки будемо відчувати підтримку з боку лідерів вашої влади”. - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в Одесі рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці, яка сталася після обстрілу російськими окупантами.

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