"Як тільки будемо відчувати підтримку з боку лідерів вашої влади": Зеленський прокоментував, чи збирається повертати посла у Грузію

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що народ Грузії хоче бути в ЄС та з НАТО.
Проте це лише їхній вибір, на який Україна ніяк не впливає.
Про це глава держави повідомив під час прес-конференції 23 квітня.
“Я впевнений, що народ Грузії хоче бути в ЄС та НАТО. Це ваш вибір і Україна буде завжди його поважати. Але мені здається, що відповіді ваші - всередині вашої держави. Щодо повернення посла, ми обов'язково повернемо українського посла до дружньої Грузії, як тільки будемо відчувати підтримку з боку лідерів вашої влади”. - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що в Одесі рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці, яка сталася після обстрілу російськими окупантами.
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