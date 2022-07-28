"Як тобі таке, Ілоне Маск?": окупанти запускають у небо дрони на вудочках (відео)

Російські війська, що воюють проти України, запускають у небо дрони, прив'язані до вудки. Окупанти боїться, що керування можуть перехоплювати ЗСУ.

Російські військові бідкаються, що з боку захисників України часто працюють "глушилки".

Про це свідчить відео, опубліковане "Риа-Мелитополь".

"Друга армія світу" запускає дрони, попередньо прив'язані до вудки, бо боїться, що керування можуть перехоплювати українські війська", – йдеться в підписі до ролика.

Також читайте У Маріуполі прогримів вибух: окупанти від страху влаштували стрілянину з автоматів

"На випадок втрати зв’язку. Щоб тільки його не втратити. Частенько буває, що на певній відстані втрачається зв’язок. Працюють "глушилки" з "укропівського" боку", – кажуть зафіксовані на кадрах загарбники.

"Ось така нехитра протиугінна система. Коптер – все таки штука і корисна, і дорога, і досить рідкісна. Як тобі таке, Ілоне Маск?" – коментує на відео російський пропагандист, який працює на Володимира Соловйова.

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківщини українські військові збили ворожий безпілотник "Орлан-10" за допомогою Stinger.

Знову подарунок: виробник віддасть безкоштовно ЗСУ "Байрактар", на який гроші збирали поляки

Читайте також: