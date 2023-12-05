"Як тоді можна виграти війну": стало відомо, скільки у США танків Abrams і яку кількість вони передали Україні

На військових склад у США перебуває понад 6 тисяч бойових танків M1 Abrams.
Українські військові отримали від США лише 31 танк M1 Abrams в той час, як на американських складах перебуває понад 6 тисяч таких машин.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юліан Рьопке.
За його словами, на військових склад у США перебуває понад 6 тисяч бойових танків M1 Abrams, з яких більш ніж 2600 зараз діють.
“Однак США передала Україні лише 31 літак Abrams і не обіцяла жодного додаткового за останні десять місяців. Як Україна може виграти війну проти Росії за такою мізерною кількістю?” - наголосив Юліан Рьопке.
Він також додав, що з понад 4 тисяч ракет ATACMS наші військові отримали від США лише 20.
“Лише 20 були доставлені, щоб надати ще один приклад дій США, які говорять голосніше, ніж їхні слова”, - підкреслив журналіст.
Нагадаємо, що у США закінчуються гроші для військової підтримки України.
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