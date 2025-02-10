Як Трамп може примусити Путіна до переговорів: експерт назвав два потужні інструменти

Дональду Трампу необхідно послабити воєнний потенціал РФ та зміцнити Україну через збільшення допомоги, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Президенту США Дональду Трампу необхідно використати два ключові інструменти, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Передусім він має послабити воєнний потенціал Росії та зміцнити Україну через збільшення допомоги. Якщо цього не відбудеться, Путін не поспішатиме з мирними переговорами.

Про це розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, наголосивши, що Росія ще має достатньо ресурсів для продовження війни в ексклюзивному коментарі "24 Каналу".

Як Трамп може стимулювати Путіна до перемовин

Російський диктатор Володимир Путін розраховує, що завдяки можливому скороченню допомоги Україні та проблемам з мобілізацією йому вдасться виснажити українські ресурси швидше, ніж вичерпаються російські. В такому разі він або почне переговори з вигіднішої позиції, або досягне значніших успіхів на полі бою.

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Однак президент США Дональд Трамп може вплинути на економічні можливості Росії вести війну та загальну ситуацію в країні-агресорці, що послабить її воєнний потенціал та одночасно зміцнить Україну шляхом збереження або навіть збільшення допомоги.

"Якщо цього не станеться, у Путіна не буде причин поспішати з мирними переговорами. Навіщо йому йти на переговори зараз, якщо він вважатиме, що через пів року зможе досягти більших результатів – захопити нові території та виснажити противника", – пояснив Давид Шарп.

Експерт також зазначив, що якщо втрати Росії не досягли критичної точки й не унеможливлюють подальший наступ, їхня вагомість буде мінімальною. Росіяни досі не пішли на важливий крок – мобілізацію, що свідчить про те, що ресурси у них ще є і обраний підхід їх влаштовує.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розпочати переговори щодо завершення війни, якщо Україна отримає реальні гарантії підтримки та безпеки від США та Європи.

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