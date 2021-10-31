Як турецькі байрактари можуть змінити тактику РФ на Донбасі: пояснення експерта

Як турецькі байрактари можуть змінити тактику РФ на Донбасі: пояснення експерта

За його словами, у відповідь Росія буде активно застосовувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

У вівторок, 26 жовтня, в зоні проведення ООС турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії. Ця подія не лише викликала ажіотаж на міжнародній арені, але й може змінити тактику Росії і підконтрольних їй формувань на Донбасі.

Так вважає військовий експерт Олександр Саєнко, інформує "Україна 24".

За його словами, у відповідь Росія буде активно застосовувати проти нової зброї засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Вже працюють засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, засоби ППО. Зараз вони будуть намагатися змінити тактику застосування засобів РЕБ. Можливо, якісь новіші засоби заведуть, і будуть використовувати це як полігон для відпрацювання системи протидії байрактарам у цій війні", — зазначив експерт.

Саєнко нагадав, що під час недавнього конфлікту у Нагірному Карабсі саме байрактари, які використовував Азербайджан, значно вплинули на результат бойових дій.

"Там Вірменія з російською зброєю продемонструвала неспроможність ефективно протидіяти. Подивимось, що буде зараз, як вони відповідатимуть", — сказав він.

За словами експерта, РФ і бойовики продовжать провокувати Україну на використання байрактарів.

Нагадаємо, що увівторок, 26 жовтня, в зоні проведення ООС на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

Відео авіаудару, яким відповіли ЗСУ на провокаційні обстріли бойовиків, опублікував журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко.

Німеччина та Франція висловили "занепокоєння" застосуванням Україною Bayraktar на Донбасі. Заява США була дещо зваженішою на користь Києва. Вашингтон зазначив, що "російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості".

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