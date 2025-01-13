Як у Кремлі відреагували на слова Зеленського про полонених солдатів КНДР

Пєсков відхрестився від будь-якої інформації щодо цих подій.

У Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського щодо готовності передати КНДР полонених корейських військових для обміну на українських захисників. За їхніми словами, мовляв, невідомо, чи це взагалі є правдою.

Відповідну заяву зробив речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ. Він стверджує, зараз нібито немає жодної інформації щодо цих подій.

"Ми ніяк його не можемо прокоментувати. Ми не знаємо, що там відповідає дійсності, хто кому що пропонував", – висловився Пєсков.

Нагадаємо, 12 січня український президент повідомив, що Україна готова передати Кім Чен Ину його людей, якщо він натомість організує повернення українських полонених з РФ.

11 січня, ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів з Північної Кореї.

Зеленський показав відео першого допиту полонених солдатів КНДР

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