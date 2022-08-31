Як у Маріуполі після бомбардувань РФ виживають люди: Андрюшенко розповів

Російська армія вщент зруйнувала Маріуполь і нині люди, які живуть в тимчасовій окупації, зосереджені на тому, щоб вижити.

У Маріуполі все ще залишився великий прошарок проукраїнського населення. Утім, їхній героїчний і незламний опір дещо ускладнює те, що росіяни застосовують каральні заходи.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко заявив в ефірі FREEДОМ.

"Найбільший шар – люди, які взагалі ніяк не налаштовані. Це не тому, що люди погані, а тому що люди після бомбардувань. (Переважно турбує) насичення базового рівня потреб, говорити про якісь глобальні настрої неможливо. Окупаційна влада робить все, щоб цей базовий рівень не наситився, тому що у них в планах (це ми бачимо, і, на жаль, це успішно реалізується) повна маргіналізація населення. Щоб через маргіналізацію отримати покірність і попередити, в тому числі, виникнення проукраїнського опору. Ситуація соціальна складна, неоднозначна, люди дезорієнтовані в більшості", - розповів він.

За його словами, також у місті посилена пропаганда РФ.

"Плюс інформаційний вакуум відносний, посилена пропаганда. Це ще один наш виклик – воювати на інформаційному фронті за душі наших українців", – пояснив Андрущенко.

Андрющенко розповів, що тих містян, які підтримують росіян, вкрай небагато у Маріуполі.

"Є певний прошарок населення, проросійськи налаштований. Він як був, так і є, невеликий. На сьогоднішній день я б оцінив його в 5% від тих, хто перебуває (в окупації). Це все ті, хто приєднався вже до окупаційної влади в тому чи іншому вигляді. Найцікавіше, що значна частина проросійськи налаштованих зараз тікають з Маріуполя до Росії, розуміючи, що там не буде світлого майбутнього", – підсумував радник мера.

Нагадаємо, у мерії Маріуполя повідомили терміни звільнення міста від окупантів.

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