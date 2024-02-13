Як у перші дні війни спецпризначенці врятували Запоріжжя від окупації: розповіли в ГУР

Сили, які тоді перекидав противник, щоб іти на Запоріжжя, були змушені розтягнутися.

Одним із завдань спепризначенців ГУР під час спроби звільнення ЗАЕС було відтягувати сили противника від Запоріжжя.

Про це розповів керівник спецпідрозділу ГУР "Тимур" в інтерв'ю УП.

"Це був комплекс завдань. Одне із завдань, яке було поставлено, зайти на ЗАЕС та утримувати її. Нам не вдалося. Від Енергодара до Скель у бік Василівки в нас було десь 7 висадок. Як наслідок, сили, які тоді перекидав противник, щоб іти на Запоріжжя, були змушені розтягнути на берегову зону. І це було важливо (відтягувати сили від Запоріжжя – ред.)", – підкреслив він.

На запитання, чому не вдалося взяти станцію під контроль, очільник спецпідрозділу розповів, що ворог з усіх боків підтягував свої резерви до Енергодара. Це були і артилерійські установки, і бронетехніка.

"Коли ворог зрозумів, що ми збираємося проводити заходи, то вони накопичили людей удвічі-утричі більше, ніж було до того. Хотіли, планували, заходили, відходили, потім з різних боків заходили. Зрозумійте, це було питання логістики. Позаду тебе 17 кілометрів і туди нічого не затягнеш із бронетехніки на плавзасобах", – пояснив він.

За словами спецпризначенця, також існував ризик, що окупанти могли зсередини підірвати ЗАЕС.

Нагадаємо, керівник МАГАТЕ Ґроссі під час четвертого візиту до Києва зробив тривожну заяву про Запорізьку АЕС.

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