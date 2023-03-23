Як у РФ йдуть справи з виготовленням ракет і скільки запасів залишилося: оцінка розвідки

Росіяни мають намір подвоїти обсяги виробництва ракет, але на заваді стоять санкції.
Росія зменшує використання високоточних ракет під час ударів, при цьому збільшується інтервал між ударами.
Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скібіцький в інтервю "РБК-Україна".
Так, в жовтні минулого року росіяни здійснювали масований обстріл раз на тиждень, потім – раз на 10-14 днів. Зараз окупанти не можуть організувати обстріл частіше, ніж двічі на місяць, тому що необхідно мати певні запаси.
"Їхнє виробництво не дозволяє покривати ту кількість, яку повітряно-космічні сили та військово-морські сили Росії випускали раніше, і відповідно – компенсувати запаси", – пояснив представник ГУР.
За його словами, станом на кінець року росіяни могли виробляти по 20-30 крилатих ракет "Калібр" та "Х-101" щомісяця. З "Іскандерами" у ворого значно гірша ситуація.
"Нам відомо, що росіяни мають намір подвоїти обсяги виробництва усіх цих ракет. Але головна їхня перешкода – це санкції. Саме в цих ракетах велика частка іноземних компонентів. Якщо санкції будуть дотримуватися, якщо за ними буде суворий контроль, то ці плани ворог не зможе втілити", – зазначив Скібіцький.
Запаси ракет у РФ
За підрахунками розвідки, у ворога залишилося 15% від тих обсягів, що були до початку війни. Йдеться про високоточні "Іскандери", "Калібри", Х-101, Х-555, "Кинжали", а також про ракети Х-22.
"Проте якщо розглядати окремо по видах, то, наприклад, запаси "Калібрів", Х-101 та Х-555 складають навіть менше ніж 10%", – каже Скібіцький.
Раніше Вадим Скібіцький розповів, що окупанти змінюють напрямки своїх ударів. На його думку, Росія більше не може проводити широкомасштабні наступи.
Також Скібіцький оцінив загрозу нападу з Білорусі.
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