Як у РФ йдуть справи з виготовленням ракет і скільки запасів залишилося: оцінка розвідки

Росія зменшує використання високоточних ракет під час ударів, при цьому збільшується інтервал між ударами.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скібіцький в інтервю "РБК-Україна".

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Так, в жовтні минулого року росіяни здійснювали масований обстріл раз на тиждень, потім – раз на 10-14 днів. Зараз окупанти не можуть організувати обстріл частіше, ніж двічі на місяць, тому що необхідно мати певні запаси.

"Їхнє виробництво не дозволяє покривати ту кількість, яку повітряно-космічні сили та військово-морські сили Росії випускали раніше, і відповідно – компенсувати запаси", – пояснив представник ГУР.

За його словами, станом на кінець року росіяни могли виробляти по 20-30 крилатих ракет "Калібр" та "Х-101" щомісяця. З "Іскандерами" у ворого значно гірша ситуація.

"Нам відомо, що росіяни мають намір подвоїти обсяги виробництва усіх цих ракет. Але головна їхня перешкода – це санкції. Саме в цих ракетах велика частка іноземних компонентів. Якщо санкції будуть дотримуватися, якщо за ними буде суворий контроль, то ці плани ворог не зможе втілити", – зазначив Скібіцький.

Запаси ракет у РФ

За підрахунками розвідки, у ворога залишилося 15% від тих обсягів, що були до початку війни. Йдеться про високоточні "Іскандери", "Калібри", Х-101, Х-555, "Кинжали", а також про ракети Х-22.

"Проте якщо розглядати окремо по видах, то, наприклад, запаси "Калібрів", Х-101 та Х-555 складають навіть менше ніж 10%", – каже Скібіцький.

Раніше Вадим Скібіцький розповів, що окупанти змінюють напрямки своїх ударів. На його думку, Росія більше не може проводити широкомасштабні наступи.

Також Скібіцький оцінив загрозу нападу з Білорусі.

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