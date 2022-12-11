Як у РФ заробляють на військових родичах: "У соцзахисті - скандал! Приперлися перші дружини, другі..."

Нова перехоплена розмова російського окупанта з дружиною.
Дружина російського солдата розповідає йому, як у Росії родичі окупантів за будь-якої нагоди шукають можливість на них підзаробити.
Про це свідчить нова перехоплена ГУР МО України телефонна розмова дружини з чоловіком-окупантом.
"Там скандал у соцзахисті. Приперлися перші дружини, другі, всі на дітей отримують цю допомогу... У кого діти там... Він уже втретє одружений... Сваряться! Дурдом", - каже вона.
Також жінка розповідає, що "йдуть чутки" про другу мобілізацію.
"Артеме, тут щось йдуть чутки про другу мобілізацію... Це правда?..", - запитує вона.
Окупант відповідає їй, що людей на фронті не вистачає та "все може бути".
"Молюся за тебе щодня, будь там обережнішим. Син має з батьком рости", - зазначає дружина росіянина.
У перехопленій розмові напередодні один з окупантів розповідав, що до них на фронт прибув губернатор однієї з областей РФ, щоб забрати мобілізованих додому.
Зазначимо, що у Росії планують проводити додаткову мобілізацію на початку 2023 року задля поповнення втрат у війні проти України.
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