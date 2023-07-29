Як убезпечити Україну від ракетних атак: Подоляк пояснив

Україні потрібно додатково 6 чи 8 систем класу Patriot, чи SAMP/T.

Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, щоб закрити небо та підсилити ЗСУ під час контрнаступу.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив Михайло Подоляк.

"Раду Україна – НАТО потрібно було проводити так: Єнс Столтенберг мав сказати на засіданні, що Альянс оцінив вчинки Росії щодо портів Півдня України, яка знищує дорогу інфраструктуру ключового експортного потенціалу країни – сільського господарства.

І що тоді Столтенберг міг конкретно запропонувати на Раді Україна – НАТО? Конкретну річ – надання додаткових систем ПРО, які можуть працювати зокрема по російських ракетах "Онікс". Війна в Україні показала, чого варта та чи інша система. Щоб додатково закрити простір, з огляду на ракети, які сьогодні використовує Росія, потрібно менше "занепокоєння", хоча воно важливе", - сказав він.

З його слів, Україні потрібно додатково 6 чи 8 систем класу Patriot, чи SAMP/T. Адже вони в повній модифікації можуть відпрацьовувати, зокрема, по "Оніксам".

"І коли дві додаткові системи стоятимуть на Півдні України, тоді Росія очевидно остаточно втратить інструменти впливу на цивільне населення та інфраструктуру України. А це сьогодні ключовий елемент її тиску", - додав він.

Нагадаємо, Ізраїль відхилив прохання Вашингтона та Києва щодо постачання озброєння українській армії. Країна не наважується передати Україні свою легендарну систему ППО "Залізний купол", бо боїться, що це озброєння може потрапити до рук Ірану.

Президент України Володимир Зеленський заявив 26 липня про посилення ППО там, "де зараз найбільше потрібно".

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україні бракує засобів для протистояння деяким видам озброєння Росії, однак український ВПК вже виготовляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Секрети української ППО: як працює NASMS, Patriot та чому Ізраїль відмовив нам у "куполі"