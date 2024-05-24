Як удари по території РФ американськими ракетами ATACMS змінять ситуацію на фронті — пояснення експерта

Компромісний варіант може дозволити бити по місцях скупчення техніки або засобів, якими РФ обстрілює українські міста.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що в США готують компромісний варіант, яким буде дозволено застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по визначених цілях на території Росії.

Таку думку військовий експерт висловив в ефірі "1+1".

За його словами, цей компромісний варіант дозволить бити по місцях скупчення живої сили і техніки або засобів (зокрема ракетних комплексів С-300), які обстрілюють українські міста або готуються наступати безпосередньо на Україну.

“Не думаю, що це буде погодження на більш серйозні об’єкти... Але навіть це дасть змогу вже зривати можливості наступу ворога", - впевнений Мусієнко.

Нагадаємо, Сполучені Штати поки що не змінили свою позицію щодо застосування наданої українцям зброї для ударів по території Росії.

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