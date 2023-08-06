Як удари по військово-морських цілях РФ сприяють українському контрнаступу: пояснення аналітиків

Удари українських сил по російських військово-морських цілях, ймовірно, є частиною цілеспрямованої кампанії з перехоплення. Вона спрямована на створення сприятливих умов для проведення більш масштабних контрнаступальних операцій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що український морський безпілотник завдав у ніч проти 4 серпня удару по російському десантному кораблю "Оленегорский горняк" класу "Ропуха". За словами представника ГУР Андрія Юсова, пошкодження корабля дуже значні. Він припустив, що корабель деякий час не буде в строю.

"Попередні українські зусилля з перехоплення були зосереджені переважно на російських військових об'єктах на суші, але, схоже, що зараз українські сили розширюють свої зусилля, включивши до них і військово-морські цілі як складову частину цих зусиль", ‒ йдеться у повідомленні.

Українські офіційні особи неодноразово заявляли про свою прихильність цілеспрямованій кампанії з перехоплення російських військових цілей з метою послабити російську логістику і обороноздатність, щоб створити сприятливі умови для майбутніх українських контрнаступальних дій.

Українські сили продовжують створювати умови для майбутніх вирішальних операцій за допомогою кампанії з перехоплення, як вони це робили до і під час контрнаступальних операцій в Харківській і Херсонській областях 2022 року. Однак тепер, за словами аналітиків, вони завдають ударів набагато глибше в російські тилові райони і охоплюють морські об'єкти.

Нагадаємо, морські дрони атакували базу флоту РФ - пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк". 5 серпня дрони пошкодили танкер, який перебував під санкціями США. Про всі подробиці читайте у новині.

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