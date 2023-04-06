Як Україна готує контрнаступ: у Зеленського назвали 4 складові

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про чотири складові, за якими держава готується до весняного контрнаступу.

Про це радник голови ОП розповів у ефірі "24 каналу".

За словами Подоляка, дві перші складові – це накопичення необхідного озброєння та навчання військових. І перше, і друге ще тривають.

"Є чотири складові щодо контрнаступу. Безумовно, ми його не обговорюємо з оперативно-тактичної точки зору: де, як та коли він буде. Але перше – накопичення зброї, відповідних інструментів. Воно продовжується. Друге – це тренування, тренування і ще раз тренування. І злагодження цих частин, які будуть брати участь у цьому", – розповів радник керівника президентського офісу.

"Третя складова – це планування в Генеральному штабі, яке продовжується. Бо треба розуміти, що Росія вже готує зараз з точки зору оборонних конструкцій, накопичення резерву і так далі", – повідомив Подоляк.

Останніми складовими у підготуваннях до контрнаступу він назвав інформацію та погоду.

"Четверта складова – це психологічні чи там погодні фактори. Психологічні – це я маю на увазі інформаційну складову, яка впливає на моральний у нас чи аморальний у росіян стан", – уточнив радник голови ОП.

"Ці чотири складові модеруються поступово. І я думаю, що ми вийдемо на певні дати, коли будуть вирішені деякі питання", – додав він.

Нагадаємо, очільник Міноборони України Олексій Резніков у кінці березня заявляв про початок контрнаступу ЗСУ протягом квітня-травня та анонсував, що це події можуть розгортатися за кількома напрямками.

Секретар РНБО України Олексій Данілов 6 квітня заявив – де, коли, в який час почнеться контрнаступ – "це питання на сьогодні абсолютно закрите" і цією інформацією володіють 3-5 людей. "Коли почнеться, ви все це побачите", – анонсував посадовець.

Зауважимо, напередодні видання NYT у своїй статті написало, що Україна не повідомляє, скільки військ залучить до контрнаступу, "проте успіх навряд чи гарантований". Автори матеріали зазначили, що союзники зволікали з надсиланням зброї, і військовим довелося задовольнятися прискореними курсами з тактики штурму.

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