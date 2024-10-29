Як Україна має реагувати на вторгнення військ КНДР на свою землю: Байден зробив жорстку заяву

Президент США Джо Байден у вівторок, 29 жовтня, заявив, що Україна повинна вдарити у відповідь, якщо солдати Північної Кореї перетнуть її кордони.

Про це повідомляє Reuters.

Також читайте До кінця року Україна може бути змушена вийти з Курської області: експерт

"Якщо вони перетнуть кордони Україну, так", – відповів Байден на запитання журналістів щодо того, як українці мають реагувати на вступ північнокорейських військ у бойові дії.

Водночас американський президент додав, що він стурбований тим, що північнокорейські війська вже дислоковані у Курській області РФ.

Це дуже-дуже небезпечно! Байден не стримався і відреагував на присутність солдат КНДР в Україні

Нагадаємо, у Пентагоні підтвердили присутність "невеликої кількості" військ КНДР в Курській області. Речник Міноборони США поки не відповів, чи очікують вони подальшого збільшення контингенту військ КНДР у прикордонних із Україною районах.

Водночас видання El Pais повідомляє, що у Курську область вже прибули 5 тисяч солдатів. Але Сили оборони України завдали удару по місцю їх дислокації.

Читайте також: