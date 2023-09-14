Як Україна могла убезпечити себе від війни — Черник назвав умову

Аналітик упевнений, що у світі завжди буде проявлятися людська агресія, відтак будуть й переможці, які спроможні будуть захищатися, й переможені.

Україна могла б убезпечити себе від війни, яка відбувається зараз, якби ще в 90-х роках почала будувати правильний воєнний устрій та не обрала систему багатовекторності.

Таку думку висловив військовий аналітик Петро Черник в інтерв’ю 24 каналу.

“Шанси унеможливити вторгнення Росії в Україну були. Але це треба було все вирішувати ще в 1991 році, першочергове зробивши правильний воєнний устрій нашої держави", — сказав він.

За словами аналітика, Росія ще з тих часів почала здійснювати інформаційні атаки. Перша із них полягала у нав’язуванні ілюзії пацифізму та твердження, що війни вже ніколи не буде.

На думку експерта, Україну також системно згубила політика багатовекторності. Адже всі народи, які пережили російський гніт та відчули, що таке “російський чобіт”, після розпаду СРСР та організації Варшавського договору сконцентрувалися на прямій інтеграції в НАТО для свого захисту.

“Наші сусіди тепер убезпечені. Ми ж, на жаль, дійшли до висновку, що може бути якась багатовекторність. Не працює у глобальній політиці багатовекторність. Треба завжди розуміти, на чиєму ти боці”, — вважає він.

Черник додав, що якби Україна тоді б вступила до НАТО і побудувала ефективну систему оборони, то, ймовірніше, Росія не наважилася б напасти.

Він також упевнений, що світ ніколи не стане більш безпечним щодо проявів людської агресії, тому перемагає той, хто спроможний захищатися.

Відтак, експерт наголосив, що наразі Україна має шанс виграти, а не скористатися ним буде страшною катастрофою.

Черник також підкреслив, що Росія не змогла прорахувати, що до бою стане вся нововідроджена політична українська нація. У цьому він й вбачає феномен українського потенційного успіху у цій війні.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що все ж настане час, коли ЗСУ почнуть звільнення окупованого Донецька.

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