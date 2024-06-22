Як Україна може зменшити загрози для Харкова після сьогоднішнього підступного удару РФ: експерт дав відповідь

На думку Мусієнка, коли вороги зрозуміють, що для них є серйозні загрози, що їх дістануть Patriot, вони вже остерігатимуться і на виконуватимуть польоти.

Незабаром Україна має отримати 2-3 системи Patriot. І це може зменшити загрози для Харкова після сьогоднішнього підступного удару РФ.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко

"Ми очікуємо незабаром 2-3 системи (Patriot – ред.) отримати, оперативно. Взагалі нам потрібно сім систем Patriot, ті, що можуть протидіяти балістиці, але зараз йдеться про те, щоб оперативно 2-3... Німеччина, Румунія, Нідерланди (не називають країну, з якої вони домовилися і профінансували це) – і таким чином маємо три батареї. Четверта – це має бути SAMP/T. Тепер питання темпів їх постачання, навчання наших підрозділів, на це теж потрібен час, це не відбудеться дуже швидко. Але тут ситуація зрушилася з цієї мертвої точки... Це відповідь на питання, як протидіяти, зокрема, таким ударам. Постачання таких систем, розташування їх (з ризиками звичайно, але) ближче до лінії бойового зіткнення для того, щоби виявляти літаки і збивати їх", – каже експерт.

На думку Мусієнка, коли вороги зрозуміють, що для них є серйозні загрози, що їх дістануть Patriot, вони вже остерігатимуться. "Так вони виконувати польоти вже не будуть, я думаю. І для Харкова загроза зменшиться", – резюмував він.

Раніше повідомлялось, що Україна отримає ще один зенітний ракетний комплекс Patriot. Його передадуть Нідерланди спільно зі ще однією країною.

Нагадаємо, Вища рада національної оборони Румунії вирішила подарувати Україні систему ППО Patriot.

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