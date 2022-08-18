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Як Україна може змусити Росію припинити обстріли Харкова: Жданов розповів про труднощі на лінії фронту

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Як Україна може змусити Росію припинити обстріли Харкова: Жданов розповів про труднощі на лінії фронту

Фото: Фото з соціальних мереж

Військовий експерт надав варіант вирішення проблеми.

Українська армія могла б змусити Росію припинити обстріли Харкова, однак існує одне величезне "але". 

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю НВ розповів про перепони.

"Там є одне величезне "але“. Справа в тому, що близькість міста до кордону дає російським можливість обстрілювати його зі своєї території. Навіть якщо ми відсунемо їх до державного кордону, це може не принести очікуваного результату. Вони можуть поставити дивізіон [систем залпового вогню] Смерчу вздовж кордону, дивізіон тактичних ракет Точка У, яка летить на 110 км. Від Харкова до Білгорода - 110 км", - розповів Жданов.

Однак військовий експерт надав варіант вирішення проблеми близькості Харкова до лінії фронту. Він вважає, що потрібно зміцнити ППО та встановити протиракетну оборону.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов назвав дати, коли може бути завдано масованого ракетного удару по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
739
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