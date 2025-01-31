Як Україна протидіятиме "Орешніку": експерт назвав системи, здатні зупинити російський терор

Які країни мають систему, здатну протидіяти "Орешніку" та чи має Україна ресурси для створення власної протиракетної системи такого ж рівня, повідомив Петро Черник.

Нещодавно Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський в інтерв’ю "ТСН.Тиждень" заявив, що наша країна поки що не має систем, здатних перехопити російський "Орешнік", і що це спонукає Україну активно вести переговори із союзниками, щоб таку зброю отримати.

Які країни мають систему, здатну протидіяти "Орешніку"? Та чи маємо ми ресурси для створення власної протиракетної системи такого ж рівня? На ці запитання відповів військовий експерт Петро Черник у коментарі "АрміяInform".

"Орешнік" — дуже серйозна ракетна система. Росіяни її подають як неймовірно нову, але насправді це далеко не так. Тож що це таке? Перше. Це старенька РСД-10 "Піонер", яка розроблялася з 1976 року. Це доволі серйозна система. До 5000 кілометрів — завдавання ударів. Швидкість розгінних блоків кожного — у межах до 10 тисяч кілометрів за годину. Це класична заатмосферна балістика, яка на дуже високій швидкості приходить до своєї цілі", — пояснив експерт.

Росіяни стверджують, що на цю хвилину в розгінному блоку "Орешніка" до 36 бойових елементів. Але Черник вказує на серйозний момент: дуже сумнівно, що там є вибухівка.

"Найімовірніше — це кінетична частина, адже коли будь-яке тіло розганяється до такої швидкості, то навіть кілограм горіхів на такій швидкості виділить енергії більше, ніж один кілограм еквівалента тротилу", — зазначив він.

Сумнівно, що росіяни завдали сильного удару

Якщо, за словами експерта, дуже уважно подивитися на той єдиний удар (йдеться про торішній удар по місту Дніпро — ред.), який відбувся, можна зрозуміти наступне: з огляду на те, як ці бойові блоки прийшли, дуже сумнівно, що вони мали якусь якість. Тому що на відео чітко видно велику кількість світла. Отже, світло при терті — це, як правило, згорання.

"Сумнівно, що росіяни завдали по-справжньому сильного удару", — наголосив він.

Друга система, на думку Черника, з якої міг вирости так званий "Орешнік", — це РС-24 "Ярс", полегшена його частина.

"Чи можливо це збивати? Так виглядає, що на цю хвилину ні MIM-104 Patriot, ні система SAMP/T з цим упоратися не може. Але стверджувати, що таке неможливо взагалі, також не зовсім коректно", — каже він.

Чи може з’явитися власний ЗРК стратегічного призначення

За словами Петра Черника, в американців є просто фантастична система THAAD, якраз розроблена для збивання саме таких балістичних цілей.

"Ця система заатмосферна, поза 200 кілометрів вона працює. Але є нюанс. Одна машина коштує 2,5 млрд доларів. Так, так, я не помилився. Це за одну машину. А машина обчислення — 600 мільйонів доларів. Дозволити собі це можуть американці. А єдина країна, яка дозволила собі це купити — Саудівська Аравія", — каже він.

Правда, за словами експерта, є певний оптимізм. Американці зробили пускову установку Typhon, буквально у 2024 році ввели її до строю.

"В першу чергу, ця система призначена для відстрілювання такої прекрасної ракети, як BGM-109 Tomahawk. Але у комплектацію також входить і той самий пусковий контейнер: може запускати ракету RIM-161 Standard Missile 3. Це якраз і є протиракета. Якраз вони та розроблялися проти подібної балістичної зброї. Отут для нас може бути оптимізм, якщо наші американські союзники дійдуть до висновку, що Україні це можна передати. А об’єктивно треба дивитися в бік розробки власних систем", — пояснив він.

Черник нагадав, що з-понад 30-ти важких міжконтинентальних балістичних ракет, які свого часу розробив радянський союз, дві третини розробилися в нас на "Південмаші". Тобто технологічний потенціал є, науковий потенціал є. Тільки докласти розуму, докласти інженерної думки, докласти фінансування.

"Я більш ніж упевнений, що може з’явитися власний зенітно-ракетний комплекс стратегічного призначення, який може впоратися із тим, що називається "Орешнік". Хоча справедливості заради треба ствердити, що саме в цю хвилину дійсно таких комплексів у нас поки що немає", — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав велике інтерв'ю в ефірі ТСН.Тиждень кореспондентові Андрію Цаплієнку, в якому розповів про захист від російської балістичної ракети “Орешнік”. Зокрема, він повідомив, що в Україні тривають активні роботи зі створення власної протиракетної системи, яка б могла перехопити російську балістичну ракету “Орешнік”. Ба більше, деякі союзники України вже мають такі системи ППО. З ними тривають переговори.

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