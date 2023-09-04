Як Україна віддячить російському пілоту за викрадений вертоліт: можуть виплатити 500 тисяч доларів

За танки платять по 100 тисяч доларів, за винищувачі - більше.

Україна офіційно гарантує виплату грошової винагороди за кожну справну одиницю бойової техніки, яку російські військовослужбовці переженуть на бік України. Це ж стосується і вертоліта, який нещодавно завдяки спецоперації переправили з території РФ до нашої держави.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом повідомив військовий аналітик Іван Ступак.

“Це можливо – перейти на бік України, уникнути участі у цій війні з боку Росії. Є можливість вижити, можливість жити далі та отримати гарну грошову винагороду. Україна офіційно гарантує виплату грошової винагороди за кожну справну одиницю бойової техніки, яку російські військовослужбовці переженуть на бік України. Наприклад, літак – 1 млн американських доларів, вертоліт – 500 тис американських доларів, танк – 100 тис доларів”, - розповів Іван Ступак.

За його словами, приклад цієї людини дуже наочний та показовий: він живий, здоровий та не є підставною особою.

Нагадаємо, що російського льотчика, який перегнав до України вертоліт Мі-8 звати Максим Кузьмінов. Він розповів, що вчинив так, оскільки вважає війну проти України геноцидом.

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