Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як Україна віддячить російському пілоту за викрадений вертоліт: можуть виплатити 500 тисяч доларів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1213
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як Україна віддячить російському пілоту за викрадений вертоліт: можуть виплатити 500 тисяч доларів

За російську техніку можуть заплатити в Україні / Фото: із соцмереж

За танки платять по 100 тисяч доларів, за винищувачі - більше.

Україна офіційно гарантує виплату грошової винагороди за кожну справну одиницю бойової техніки, яку російські військовослужбовці переженуть на бік України. Це ж стосується і вертоліта, який нещодавно завдяки спецоперації переправили з території РФ до нашої держави.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом повідомив військовий аналітик Іван Ступак.

“Це можливо – перейти на бік України, уникнути участі у цій війні з боку Росії. Є можливість вижити, можливість жити далі та отримати гарну грошову винагороду. Україна офіційно гарантує виплату грошової винагороди за кожну справну одиницю бойової техніки, яку російські військовослужбовці переженуть на бік України. Наприклад, літак – 1 млн американських доларів, вертоліт – 500 тис американських доларів, танк – 100 тис доларів”, - розповів Іван Ступак.

За його словами, приклад цієї людини дуже наочний та показовий: він живий, здоровий та не є підставною особою.

Нагадаємо, що російського льотчика, який перегнав до України вертоліт Мі-8 звати Максим Кузьмінов. Він розповів, що вчинив так, оскільки вважає війну проти України геноцидом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1213
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація