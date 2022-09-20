Як Україна відреагувала на псевдореферендум у "ЛДНР": подробиці і головні заяви влади

Маріонеткові режими "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани провести так звані "референдуми" про входження до складу Росії. Вони вже озвучили дати — від 23 до 27 вересня цього року. З заявою про необхідність "референдуму" виступили і колаборанти в окупованих районах Херсонської області. У Москві одразу ж підтримали своїх сателітів і вибухнули новими погрозами на адресу України, проте в Києві не надто серйозно поставились до гучних заяв.

ТСН.ua зібрало реакцію української влади та суспільства на дії окупантів.

У Зеленського не злякалися "страшилок" Кремля

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи псевореферендуми, зазначив, що Росія боїться розгрому, тому намагається маніпулювати та залякувати.

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - вважає Єрмак.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що будь-які заяви про "референдуми" є фікцією і ніяк не вплинуть на ситуацію.

"Ru-пропагандисти закохані в "референдуми" як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", - зазначив він у Twitter.

Радник голови ОП також заявив, що Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії.

"Ми ще нічого не починали", "ми по-справжньому не воювали", "референдуми змінять усе". Збройні Сили України тихо, спокійно та методично роблять свою роботу з деокупації територій та ліквідації ворогів. Різниця очевидна", - написав Подоляк.

З Подоляком згоден і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - наголосив Кулеба.

Керівник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що псевдореферендум у захоплених районах Луганщини потрібен окупантам лише для оголошення загальної мобілізації в Росії. За його словами, окупанти знову заговорили про "вибори без вибору", бо ЗСУ загнали їх у глухий кут.

"Орки хочуть нашвидкуруч зліпити результати "референдуму" про приєднання до РФ. Сказати, що Україна напала на Росію і провести загальну мобілізацію. Але це їм не допоможе і нічого не змінить, деокупація наших територій неминуча", – пояснив Гайдай.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

Як відреагували в Україні

В Україні не вірять, що рішення про референдуми вплине на ситуацію на фронті, і вважають, що в Кремлі вдалися до кроків відчаю через поразки у війні. Лідери громадської думки у соцмережах активно обговорюють останні події.

"У кожному "референдумі" братимуть участь ЗСУ як спостерігач", - пише журналіст Роман Цимбалюк.

Колишній учасник Трьохсторонньої контактної групи по Донбасу від України Сергій Гармаш вбачає в діях РФ "акт відчаю".

"Ці заяви пролунали на тлі звільнення українськими військами села Білогорівка Луганської області та кількох сіл на Донеччині. Тобто на сьогодні "влада" ані "ДНР", ані "ЛНР" не контролює повністю території в тих межах, у яких їх визнав Путін. Але при цьому збираються проводити там "референдуми", - зазначив він.

Гармаш додав, що такі "ініціативи" виглядають "явною підставою для Путіна з боку місцевих царків, які одуріли від страху перед поверненням України".

Журналіст і блогер Роман Шрайк вважає, що Кремль ставить перед Україною вибір – "чи давайте домовлятися, чи війна вийде за існуючі рамки".

"Під виходом за межі мається на увазі оголошення захоплених територій російськими і тоді, мовляв, війна буде всерйоз. Під війною "всерйоз", оспіваною блогерами-імперцями, може розумітися масова мобілізація (яка повинна лякати Путіна сильніше, ніж нас), ядерні удари (на які Байден пообіцяв дати відповідь) або ж терористичні атаки на міста та інфраструктуру, прев'ю яких ми бачили на харківській ТЕЦ та криворізькій дамбі.

Шантаж референдумом не пройде. А китайські та індійські "партнери" і так уже дивляться косо, їхня і існуюча війна не влаштовує, а вихід за рамки тим більше", - пише Шрайк.

На його думку, Путін перед вибором - "або продовжувати блефувати і стати посміховиськом, або перетворити блеф на реальність і стати чудовиськом".

Колишній в'язень бойовиків "ДНР" Станіслав Асєєв відреагував на новину про референдум фотографією головнокомандувача Валерія Залужного - "Коли почув про "референдуми".

Що кажуть у Москві

Заступник глави Радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв оголосив, що "референдуми на Донбасі мають величезне значення не лише для системного захисту мешканців "ЛНР", "ДНР" та інших звільнених територій, а й для відновлення історичної справедливості".

Мєдвєдєв підкреслив, що псевдореферендуми "повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття", і після включення до складу РФ нових окупованих територій "геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру".

За його словами, після внесення змін до конституції РФ жоден майбутній керівник Росії не зможе повернути ці рішення назад.

"Саме тому цих референдумів так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх необхідно проводити", - додав він.

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що референдуми начебто "розв'яжуть руки" Росії.

"Негайний референдум це Кримський сценарій, і це ва-банк. Сьогодні референдум, завтра - визнання частиною РФ, післязавтра - удари по території Росії стають повноцінною війною України та НАТО з Росією, яка розв'язує Росії руки в усіх відношеннях", - написала вона в своєму Telegram-каналі.

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