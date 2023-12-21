Як Україна збиває "Шахеди": Ігнат описав ефективну роботу мобільних вогневих груп

Речник Повітряних сил зазначив, що мобільні вогневі групи "набирають зараз нового сенсу для нас".

Більшість російських безпілотників "Шахед" на сьогодні в Україні збивають мобільні вогневі групи. Їхня робота дуже ефективна і допомагає заощаджувати зенітні ракети для знищення ворожих крилатих ракет та авіації.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону.

Так, Ігнат відзначив гарні результати роботи українських захисників неба в ніч проти 21 грудня: було бито 34 із 35-ти запущених ворогом дронів-камікадзе.

Також читайте Нічна атака дронів: Гуменюк розповіла про цілі ворога

"Хочу зазначити, що мобільні групи відпрацьовують зараз більшість повітряних цілей – таких як "Шахеди". Наскільки потужна ведеться робота з протиповітряної оборони. І це добра інформація для нас, тому що ми можемо робити певний запас зенітних керованих ракет, які потрібні нам для того, щоб відбивати повітряну агресію передусім крилатих ракет, а також літаків та вертольотів ворога", – пояснив спікер ПС.

Скільки дронів випустила Росія по Україні за всю війну

Він зауважив, що від початку атак дронами-камікадзе у вересні 2022 року і до цього моменту росіяни випустили по Україні 3700 безпілотників. З них було знищено 2900.

"Тоді бачили – і стріляли усі з чого попало: з пістолетів, з автоматів намагалися поцілити в містах. Це і Дніпро, і Одеса. Ну вже потім зрозуміли, що ціль непроста. І зараз ми маємо той результат, до якого прийшли. Звичайно, треба посилюватись проти "Шахедів". Не всі, на жаль, збиваються", – розповів Ігнат.

Читайте провідні новини дня:

З якої зброї збивають "Шахеди"

Він додав, що мобільні вогневі групи збивають ворожі дрони із зенітних установок ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів.

"Зараз вони вже оснащуються різними додатковими обладнаннями, які допомагають бачити той результат, який ми бачимо щодня. Це і тепловізори, і прилади нічного бачення, які долаштовують до тих крупнокаліберних кулеметів. ПЗРК теж сьогодні облаштовуються", – поінформував речник ПС.

"Вони збивають і крилаті ракети з ПЗРК, і "Шахеди". Тому мобільні вогневі групи набирають зараз нового сенсу для нас. Але в будь-якому разі ми чекаємо на озброєння більш сучасні системи, такі як у країн Європи. Ну про "Гепард" всі знають, але є й інші, які можуть збивати цілі в автоматичному режимі", – зауважив Ігнат.

Нагадаємо, Росія атакували Україну в ніч проти 21 грудня 35 дронами-камікадзе. З них 34 були знищені за допомогою тактичної авіації, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих групи Повітряних чил та Сил оборони.

Читайте також: