Як українці за кордоном можуть стати на військовий облік – у Раді пояснили

Українці за кордоном мають стати на військовий облік – як це зробити.

Народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що українці за кордоном можуть стати на військовий облік через дипломатичну установу.

Про це він сказав в ефірі Radio NV.

"В постанові уряду передбачено, що це (стати на військовий облік в Україні знятим з нього українцям, які проживають за кордоном - ред.) можна зробити або особисто, з’явившись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, або через дипломатичну установу, написавши заяву в довільній формі, надавши копію першої сторінки паспорта. А вже далі дипломатична установа України може подати (документи - ред.) до відповідних територіальних центрів", - пояснив Веніславський.

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Нардеп також додав, що Міністерство закордонних справ має підготувати своїх фахівців до виконання вимог нового закону про мобілізацію.

"Ми це питання тримаємо на контролі. Скажімо так: проблеми, звичайно, є, я не можу сказати, що їх взагалі немає, але сказати, що взагалі неможливо (стати на військовий облік за кордоном - ред), це абсолютно неправда", - додав він.

Відповідно до постанови Кабміну № 563 від 16 травня, українські чоловіки, які були офіційно зняті з військового обліку раніше через свій виїзд за кордон на строк більше ніж три місяці, мають стати на військовий облік до 16 червня.

Нагадаємо, Веніславський розповів, що чоловіків, які повертаються до України, щоб стати на облік, "опиняються у пастці".

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