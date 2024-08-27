Як українцям вдалося взяти в полон таку кількість росіян на Курщині: військовий пояснив

Командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач розповів, як українським військовим вдалося оточити російські підрозділи та взяти в полон значну кількість російських військових у Курській області.

Російська розвідка не виявила великого скупчення українських військових поблизу Курської області, завдяки чому Силам оборони вдалося оточити росіян та взяти їх у полон.

Про це командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач розповів в ефірі телемарафону.

"Їхня розвідка не спрацювала, не виявила скупчення підрозділів ЗСУ. І завдяки гарному плануванню, якісному виконанню, нашій розвідці, вогневому маневру, ми могли їх оточити та взяти в полон", – пояснив він.

За словами військового, Курщину загалом обороняли строковики, прикордонники та морська піхота. Водночас, наголошує Розлач, українські підрозділи десантно-штурмових військ "більш досвідчені".

За словами командира 80-ї ОДШБр, прикордонники та строковики мають нижчий рівень підготовки, але морські піхотинці 810-ї російської бригади все ж чинили сильний опір. Крім того, з часом противник перестав здаватися в полон великими групами, як це було на початку.

Обмін полоненими 24 серпня

У День Незалежності України, 24 серпня, відбувся великий обмін полоненими з РФ. Президент Володимир Зеленський розповів, що ще 115 наших захисників повернулися додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

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