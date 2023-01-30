Як Україні накопичити резерви для контрнаступу, коли РФ планує власну атаку: пояснення Жданова

Експерт порівняв, що війна з РФ протягом 2022 року нагадувала замкнутий цикл.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як Україні накопичити резерви для контрнаступальної операції, у той час коли Росія планує власний наступ.

Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.

Експерт порівняв, що війна з РФ протягом 2022 року нагадувала замкнутий цикл.

"Ми отримуємо трішки техніки і б'ємо російську армію. Потім російська армія добирає мобілізаційний ресурс, ми знову отримуємо трохи техніки і її б'ємо", – зазначив він.

Але зараз ситуація кардинально змінилася, адже після Рамштайну в січні об'єми постачання техніки стали набагато більшими, вважає Жданов.

"Тепер ми маємо змогу вести два процеси паралельно – вести бойові дії і формувати резерви для контрнаступу. Я думаю, що зараз ця спроба Росії відновити контрнаступ і буде використана нашим керівництвом для переходу у контрнаступ. Як тільки ми проведемо оборонну операцію, завдамо максимальний удар окупаційним військам, ми розірвемо цей ланцюг. Це перспектива кінця весни – початку літа. Судячи по темпах заявок і термінах навчання нашого особового складу на західних зразках озброєнь. І треба ж буде ці 300 тисяч мобілізованих (російських військових. – Ред.) покласти у нашу землю", – додав експерт.

Нагадаємо, що на Донбасі зараз триває "м'ясорубка". РФ кидає в атаку підрозділ за підрозділом, яких системно знищують наші військові.

За словами президента Зеленського, на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні російські штурми і намагання прорвати нашу оборону. Зеленський зазначив, що реванш Росії на Донбасі не зупинявся і посилюється там постійно.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін повідомив, що росіяни на Донеччині за одну добу інколи втрачають більше людей, ніж ЗСУ за весь контрнаступ на Харківщині.

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